Ti spiego come sono fatti davvero i bastoncini di pesce

Curiosi di sapere come vengono preparati i bastoncini di pesce che troviamo al supermercato? Nel video che vi presentiamo si può vedere gran parte del processo che è - ovviamente - industriale e (forse) vi farà un po' passare la voglia di mangiarli

Quasi tutte le famiglie hanno in casa una confezione di bastoncini di pesce, particolarmente pratici e veloci da preparare e spesso amati anche dai bambini. Basta tirarli fuori dal freezer, scaldarli in padella o al forno, e in pochi minuti sono pronti da gustare. Ma ti sei mai chiesto come vengono realizzati questi prodotti così popolari?

Se la risposta è sì, un video del programma “Com’è fatto” di Dmax ti può aiutare a svelare i retroscena. “Com’è fatto” esplora il processo industriale dietro i prodotti di uso quotidiano, mostrando come gli ingredienti vengano trasformati nelle fabbriche per creare poi i cibi o le bevande che troviamo al supermercato.

Nel caso dei bastoncini di pesce, il video (che vi riportiamo sotto) mostra come tutto inizi da blocchi di pesce congelato. Nella gran parte dei casi, non si tratta di filetti interi, ma di una pasta di pesce ottenuta da parti meno pregiate o scarti, che viene compressa in grandi blocchi. Questi blocchi vengono poi tagliati in rettangoli della dimensione tipica del bastoncino.

Una volta tagliati, i bastoncini passano attraverso macchine che li impanano uniformemente con una miscela di farina, spezie e aromi. Infine, vengono pre-fritti velocemente in olio per creare una crosticina dorata e croccante prima di essere surgelati e confezionati.

Il risultato finale lo conosciamo tutti, ma quello che a volte dimentichiamo quando abbiamo i bastoncini nel piatto è che si tratta di cibi altamente processati. Il pesce utilizzato non sempre è di buona qualità, e la lunga lista di ingredienti con cui sono preparati può includere conservanti, additivi e aromi artificiali. Per questo motivo, è consigliabile consumarli con moderazione (o evitarli proprio), soprattutto se si vuole seguire una dieta equilibrata.

Il video mostra una produzione americana dei bastoncini di pesce, ma anche in Italia il procedimento è simile.

Se non potete farne a meno, la soluzione migliore è preparare i bastoncini di pesce in casa. In questo modo si può scegliere come base il pesce fresco preferito, evitando l’uso di additivi e conservanti, dosando meglio il sale, ecc.

QUI trovate una ricetta.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: