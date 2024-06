Repellenti per zanzare: sai davvero cosa contiene il tuo spray? I risultati di questo nuovo test sono sconcertanti

Un nuovo test svizzero sugli spray antizanzare mostra la loro reale efficacia contro le punture ma, di contro, che contengono spesso sostanze dannose per la salute

La maggior parte degli spray antizanzare promette una protezione efficace contro le punture degli insetti. Ma possiamo stare davvero tranquilli quando utilizziamo questi prodotti? Non proprio, almeno secondo quanto scoperto da un recente test condotto in Svizzera dalla rivista K-Tipp e dal programma televisivo “Kassenjagd”.

L’indagine ha infatti rivelato che la maggior parte dei repellenti per zanzare contiene fragranze allergizzanti, sostanze dannose per la fertilità e probabilmente cancerogene in quantità elevate.

Dai risultati emerge che 8 prodotti su 10 contengono ingredienti potenzialmente pericolosi e solo un prodotto tra quelli testati si è dimostrato sicuro sia per l’uomo che per l’ambiente. Un risultato decisamente poco rassicurante, anche se dobbiamo tenere presente che si tratta di referenze tipiche del mercato svizzero, non sappiamo dunque se i prodotti venduti in Italia presentino gli stessi problemi riscontrati in questo test (temiamo comunque che le formulazioni non si discostino poi di molto).

Se leggiamo quello che riportano sulla confezione, molti spray antizanzare sono consigliati anche a bambini di età compresa tra uno e due anni. Ma gli esperti svizzeri mettono in guarda i genitori, la situazione non è esattamente quella “dipinta” sulle confezioni.

Il test si è servito di due laboratori per eseguire l’indagine: il laboratorio Biogents AG a Ratisbona che ha testato l’efficacia dei 10 spray antizanzare su volontari e il laboratorio del Dott. Wirts + Partner di Hannover che è andato a caccia delle sostanze allergeniche presenti nei prodotti.

Le sostanze controverse trovate negli spray antizanzare

In termini di durata d’azione, lo spray “Anti Brumm Forte” ha raggiunto il massimo con oltre sette ore di protezione ma di contro conteneva ben cinque sostanze altamente allergeniche.

Altri 2 spray (Kik Strong Insect Repellent e Mos-ki-No Mosquito Repellent) si sono comportati molto bene nei test pratici, ma contenevano quantità elevate di fragranze vietate come Lyral e Lilial. Il Lyral, con il suo profumo di mughetto, è altamente allergenico, mentre Lilial è associato a problemi di fertilità e può danneggiare il feto. La cosa grave è che, nonostante esista il divieto di queste sostanze nell’UE e in Svizzera già dal 2021 e 2022 rispettivamente, prodotti che contengono queste fragranze sono ancora in vendita.

Ma come è possibile? Secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica elvetica, gli spray antizanzare sono considerati biocidi e soggetti ad approvazione, i prodotti approvati prima del divieto potevano ancora contenere Lyral e Lilial. In seguito ai risultati del test lo stesso Ufficio ha annunciato che chiarirà se i produttori dovranno ritirare immediatamente questi spray dal mercato o se verrà loro concesso un “periodo di grazia”.

Cinque spray antizanzare contenevano poi la fragranza metileugenolo, derivata dal citriodiolo estratto dall’eucalipto limone, noto per il suo effetto repellente contro le zanzare. Il problema è che il metileugenolo è allergenico e probabilmente cancerogeno. Attualmente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche sta chiarendo la quantità di metileugenolo che può essere contenuta nei prodotti, al momento esiste solo un’“approvazione provvisoria” . Alcuni spray testati contenevano da 28 a 130 mg/kg di metileugenolo, superando di gran lunga il limite per i cosmetici che rimangono sulla pelle che è di 2 milligrammi per chilogrammo (mg/kg).

Alla fine, solo un prodotto del test è risultato proteggere bene dalle zanzare (per circa 5 ore) contemporaneamente risultando privo di sostanze controverese (“Anti Insect Sensitive” venduto da Migros).

Il suggerimento finale degli esperti è quello di proteggere, soprattutto i bambini piccoli, con abbigliamento che copra il più possibile e reti anti-insetti. Se necessario, è consigliabile scegliere spray senza profumo e applicarli sui vestiti piuttosto che sulla pelle.

Fonte: K-Tipp

