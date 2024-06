Insalata in busta: come conservarla più a lungo in frigo? L’esperimento virale che ti svela il segreto

Sono uno specialista della sicurezza alimentare e ti svelo i segreti per conservare l'insalata più a lungo senza che appassisca. Scopri i migliori metodi e consigli per mantenere la tua insalata fresca e croccante per più tempo.

Hai comprato una busta di insalata e si è appassita in pochi giorni? Questo è solo uno dei motivi per cui molti esperti consigliano di evitare l’insalata confezionata e di optare per quella fresca. La ragione principale è che l’insalata in busta subisce processi di lavaggio e confezionamento che possono compromettere la sua freschezza e durata. Inoltre, la manipolazione e il contatto con l’aria durante il trasporto e la conservazione possono accelerare il deterioramento dell’insalata, rendendola più suscettibile all’appassimento e alla contaminazione batterica.

Optare per l’insalata fresca ti assicura una maggiore qualità e freschezza, oltre a fornirti maggiori nutrienti essenziali. Inoltre, ti dà la flessibilità di selezionare gli ingredienti e preparare la tua insalata secondo le tue preferenze personali.

L’esperimento virale

Gavin Wren, un consulente di sicurezza alimentare e content creator nel Regno Unito però ha sperimentato 3 metodi differenti per conservare l’insalata in busta, ha utilizzato tre buste di lattuga con lo stesso numero di lotto, descrivendo il processo in un video virale su Instagram.

Ha iniziato mettendo il contenuto di ciascuna busta in tre diversi contenitori di vetro: uno senza coperchio, un altro con una chiusura ermetica e, nel terzo, Wren ha sciacquato e centrifugato la lattuga, posizionando tovaglioli di carta sotto e sopra la lattuga nel contenitore ermetico.

L’insalata beneficia effettivamente di essere conservata ermeticamente,

ha detto nel video, spiegando che l’umidità

è una delle cose che fa deteriorare il cibo più velocemente.

Per 11 giorni, Wren ha filmato i tre contenitori di lattuga all’interno del frigorifero con una GoPro, pubblicando il filmato in time-lapse online.

Già entro il primo giorno, la lattuga senza coperchio aveva iniziato ad appassire, e al terzo giorno si era già ridotta alla metà delle dimensioni degli altri due barattoli di lattuga. Nel frattempo, la lattuga con il coperchio ma senza tovaglioli di carta aveva iniziato a seccarsi, sebbene molto meno rispetto al contenitore senza coperchio.

Sorprendentemente, la lattuga contenuta nel contenitore di vetro con i tovaglioli di carta sembrava ancora croccante anche dopo una settimana, mentre negli altri due era completamente appassita— anche se, come ha notato Wren, sarebbe comunque “offensivo per chiunque” servire lattuga vecchia di una settimana.

