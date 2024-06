Sono un agronomo e ti svelo il trucco per comprare la passata di pomodoro più fresca al supermercato

L'agronomo Daniele Paci ci rivela un trucco utilissimo per scovare la passata di pomodoro più fresca al supermercato: è possibile indentificare l'anno di produzione in etichetta, ecco come

Se c’è una cosa che un agronomo può insegnarci, è come riconoscere un prodotto fresco e di qualità. Quando si tratta di passata di pomodoro, la freschezza può fare la differenza e oggi vi sveleremo un trucco semplice per assicurarvi di portare a casa la passata di pomodoro più recente disponibile al supermercato.

A rivelare il sistema è l’agronomo Daniele Paci che in un video mostra come fare.

Non si tratta di guardare la data di scadenza, indicazione comunque importante, ma di andare a cercare l’anno di produzione della passata.

Molti prodotti in scatola, infatti, inclusa la passata di pomodoro, sono contrassegnati da un codice che include informazioni cruciali sulla loro produzione.

Solitamente, sulle confezioni è impresso un codice che inizia con la lettera L (lotto) seguita da un’altra lettera che rappresenta l’anno di produzione. Ad esempio, secondo quanto spiegato da Daniele Paci nel suo video, si può trovare la lettera “F” che sta per anno di produzione 2022 o “U” per il 2021. Se invece trovi la lettera “M”, significa che il prodotto è del 2023.

Attualmente, è proprio la lettera “M” quella che ci assicura di portare in tavola la passata di pomodoro più fresca, l’ultima arrivata nei supermercati.

L’agronomo già ci svela che i prossimi pomodori (ovvero quelli della stagione 2024) saranno etichettati con la lettera G ma li vedremo nei supermercati solo a partire dal prossimo autunno.

Acquistare la passata di pomodoro più recente assicura che il prodotto conservi al meglio il suo sapore e le sue proprietà nutritive. Utilizzando questo trucco, puoi essere sicuro di portare a casa un ingrediente di maggiore freschezza per le tue preparazioni culinarie, dal sugo per la pasta alla salsa per le pizza e tanto altro.

Fonte: Daniele Paci Facebook

