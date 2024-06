Solari spray: questi sono i 2 migliori con SPF 30 che puoi trovare al supermercato secondo Altroconsumo

Se amate i filtri solari in formulazione spray, ecco i migliori che emergono dall'ultima indagine condotta dai ricercatori di Altroconsumo

Se invece della classica crema solare preferisci il più comodo spray, quali sono i prodotti più efficaci per proteggere la pelle?

Proteggere la nostra pelle dal sole è un’azione necessaria – sia che siamo al mare sia che siamo in città. Dovremmo farlo sempre (il sole splende anche in inverno!), ma durante la bella stagione non possiamo non uscire di casa se prima non abbiamo spalmato sulla pelle esposta un filtro solare.

Questo piccolo accorgimento, che ci richiede al massimo cinque minuti, è fondamentale per scongiurare il rischio di macchie solari, eritemi, scottature e l’insorgenza di pericolose malattie della pelle – come il melanoma.

Sul mercato troviamo moltissimi prodotti per la protezione dai raggi UV – diversi per formulazione, texture, modalità di utilizzo e fascia di prezzo.

Come essere certi di stare acquistando un filtro solare davvero efficace, che non contenga sostanze chimiche controverse e pericolose – tanto per la nostra pelle quanto per l’ambiente?

Come ogni anno, l’associazione Altroconsumo ha condotto diversi test sui principali filtri solari in commercio, destinati sia a un pubblico di adulti che ai più piccoli.

Oggi vi parliamo dei prodotti con SPF 30, una protezione sempre alta ma non “molto alta” come quella garantita dall’SPF 50 – e quindi adatta a chi ha una pelle un po’ meno delicata e sensibile.

Il test

I ricercatori hanno selezionato un campione di filtri solari con SPF 30, sia in formulazione crema che in formulazione spray, fra i più venduti sul mercato. Ogni prodotto è stato sottoposto a diversi test, al fine di valutare i seguenti parametri:

efficacia protettiva – misurata da un laboratorio specializzato in protezione dai raggi UVB e UVA con il metodo di analisi Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy

misurata da un laboratorio specializzato in protezione dai raggi UVB e UVA con il metodo di analisi Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy composizione – controllata l’eventuale presenza di sostanze chimiche controverse come interferenti endocrini, octocrylene e microplastiche

– controllata l’eventuale presenza di sostanze chimiche controverse come interferenti endocrini, octocrylene e microplastiche impatto ambientale – grande attenzione non solo all’eventuale presenza di sostanze inquinanti e nocive per gli ecosistemi marini, ma anche all’imballaggio e al materiale costitutivo della confezione

– grande attenzione non solo all’eventuale presenza di sostanze inquinanti e nocive per gli ecosistemi marini, ma anche all’imballaggio e al materiale costitutivo della confezione etichettatura – verificata la conformità alla normativa vigente e l’assenza di claim fuorvianti

– verificata la conformità alla normativa vigente e l’assenza di claim fuorvianti prova pratica – un panel di consumatori ha provato i diversi filtri “alla cieca” per valutarne le caratteristiche cosmetiche (odore, consistenza, spalmabilità).

I migliori solari SPF 30

In generale, quasi tutti i prodotti analizzati non si distinguono per un impatto ambientale basso – tutt’altro: filtri chimici, sostanze allergeniche e profumi si trovano quasi in tutte le etichette.

Purtroppo, in questo test l’impatto ambientale è stato solo uno dei tanti parametri considerati – e non sorpende che anche prodotti con un pessimo INCI e contenenti ingredienti controversi siano stati premiati come Migliore del Test o Migliore Acquisto:

NIVEA SUN PROTECT & BRONZE 30 SPRAY (Qualità: Ottima, Prezzo medio: 15,92€ a confezione) – Migliore del test e Miglior Acquisto

(Qualità: Ottima, Prezzo medio: 15,92€ a confezione) – NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 SPRAY (Qualità: Buona, Prezzo medio: 15,48€ a confezione) – Miglior Acquisto

Se siete curiosi di scoprire la classifica intera, che comprende anche i prodotti in formulazione crema, potete leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Altroconsumo

