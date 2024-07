Sostanza tossica negli shampoo: da Garnier a L’Oreal la lista aggiornata dei prodotti per capelli richiamati, controlla il lotto

Il Sistema di allerta europeo segnala numerosi prodotti per la cura dei capelli, a causa della presenza del pericoloso lilial: ecco la lista completa e aggiornata (in cui ci sono molti brand famosi)

Stiamo ancora discutendo del controverso lilial, una sostanza chimica dannosa per la nostra salute (ormai vietata), ma che è ancora presente in numerosi prodotti per l’igiene personale – dai bagnoschiuma ai deodoranti, dai profumi agli shampoo.

Lo troviamo segnalato in etichetta con la dicitura Butylphenyl Methylpropional o con la sigla BMHCA: si tratta di una fragranza chimica il cui profumo evoca quello dei fiori di mughetto.

Per questo motivo, è stato utilizzato per anni nella formulazione di molti cosmetici, oltre che in prodotti per l’igiene domestica.

Tuttavia, studi scientifici hanno confermato che il lilial è molto pericoloso per la nostra salute, tanto che le autorità sanitarie dell’Unione Europea lo hanno dichiarato genotossico e interferente endocrino, vientandone l’utilizzo già a partire dal 2022.

Tuttavia, nonostante il divieto, il lilial è purtroppo ancora presente nelle etichette di molti prodotti detergenti e cosmetici che troviamo sugli scaffali dei supermercati e delle profumerie.

Il motivo di questa presenza è semplice: probabilmente si tratta di fondi di magazzino o di scorte di prodotti commercializzati prima del divieto europeo e rimasti ancora invenduti sugli scaffali.

Per proteggere la salute dei consumatori, il sistema di allerta rapido dell’Unione Europea per i prodotti di consumo pericolosi, RAPEX, sta disponendo una serie di richiami per tutti quei prodotti contenenti lilial.

Con i nostri articoli vi segnaliamo i richiami aggiornando costantemente le liste dei prodotti dei principali marchi in commercio nel nostro Paese.

I nuovi prodotti richiamati

In questo articolo ci concentriamo, in particolare, sui prodotti per la pulizia e lo styling dei capelli – shampoo, balsamo, gel, mousse e tinture. Ecco la lista completa dei prodotti ritirati, in ordine alfabetico per una più facile consultazione:

Clear “Antiforfora” – shampoo (lotto 110192 T)

Garnier “Fructis – AHA + Estratto di canna da zucchero” – shampoo fortificante

Garnier “Fructis Capelli lunghi” – balsamo per capelli (lotto 2GK-901)

Garnier “Fructis Oil Repair 3” – balsamo per capelli (lotto 26R-N03)

Garnier “Fructis Oil Repair 3” – shampoo fortificante (lotto 26R-102)

L’Oreal “Elvive Balsamo crema multivitaminico” – balsamo per capelli (lotto 24G302)

L’Oreal “Elvive balsamo riparatore – Anti-rottura” – balsamo per capelli (lotto 24H501)

L’Oreal “Elvive Liss-Intense – Balsamo Crema Lisciante” – balsamo per capelli (lotto 1008664-S9)

L’Oreal “Elvive Re-Nutrition Pappa reale + Omega 6” – balsamo per capelli (lotto 24K004)

Pantene “Pro-V Nature Fusion” – balsamo per capelli (lotti 96507105 / 4196484780810)

Pantene “PRO-V Tenuta 05” – lacca

Testanera “Gliss Asia Straight” – balsamo per capelli (lotto 0905557774)

Testanera “Gliss Cashmere Karitè” – balsamo per capelli (lotto 0910659913)

Testanera “Gliss Hair Summer Repair” – shampoo (lotto 7114393002)

Testanera “Palette professional mixing colors” 4 – 86 Mix castano agata – tintura per capelli (lotto 0826637148)

Testanera “Palette professional mixing colors” 8-15 Mix biondo cristallo – tintura per capelli (lotto 0826637148)

Testanera “Taft carbon force” – gel per capelli (lotto 0823580499)

Ultra fix “Gel capelli ultra fix extra strong” – gel per capelli (lotto 7013)

Ultra fix “Iper Strong” – gel per capelli (lotto 8013)

Vi ricordiamo che i controlli del Rapex continuano e che la lista è in costante aggiornamento, per questo vi invitiamo a dare un’occhiata al portale europeo, per verificare eventuali altri prodotti richiamati oltre a quelli che abbiamo indicato in questo articolo.

Inoltre, il nostro consiglio è quello di leggere con attenzione l’etichetta e la lista degli ingredienti di ogni prodotto che mettete nel carrello: diventando consumatori attenti e consapevoli, sarà più facile evitare acquisti sbagliati che possono esporre la vostra salute a rischi.

Fonte: RAPEX

