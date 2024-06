Sequestrati più di 1000 peluche e giocattoli Marvel e Disney: erano contraffatti e potenzialmente pericolosi

Una nuova operazione della Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha portato al sequestro di oltre 1000 tra peluche e giocattoli Marvel e Disney contraffatti e potenzialmente pericolosi per i bambini

Attenzione ai prodotti contraffatti (e potenzialmente pericolosi) che girano nel nostro Paese. Fortunatamente, i controlli delle autorità ciclicamente “stanano” una serie di situazioni a rischio.

Stavolta, a trovare merce contraffatta sono stati i finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme che hanno intercettato un ambulante intento a vendere peluche che raffiguravano personaggi di marchi famosi come “Disney” e “Marvel”.

Il sospetto è nato per le modalità insolite di vendita adottate dall’ambulante, che esponeva la merce su un veicolo in movimento, annunciandola attraverso un megafono e proponendola a prezzi estremamente convenienti. Queste pratiche non solo sono insolite per marchi così noti, ma violano palesemente le regole imposte dai marchi internazionali di giocattoli, noti per le loro rigide politiche di distribuzione e di controllo della qualità.

L’intervento dei finanzieri ha portato alla scoperta di oltre 1000 pezzi di merce contraffatta, tra peluche, fucili giocattolo e buste regalo, tutti raffiguranti marchi Disney e Marvel. La mancanza delle necessarie indicazioni sull’origine e sulle licenze del marchio ha confermato l’illegalità della merce.

L’ambulante è stato ovviamente denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per i reati di contraffazione e ricettazione.

Sebbene i prezzi possano essere allettanti, i rischi di acquistare merce contraffatta non vanno assolutamente sottovalutati. Questi prodotti, infatti, potrebbero contenere sostanze tossiche, non essere tracciati e validati secondo le norme dell’UE, insomma mancare delle tutele necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori (in questo caso addirittura bambini).

Quanto avvenuto ci ricorda l’importanza di prestare sempre massima attenzione a ciò che acquistiamo, specialmente quando si tratta di prodotti destinati ai più piccoli. Nel caso di marchi noti come Disney o Marvel, sarebbe bene recarsi presso negozi ufficiali e/o rivenditori autorizzati, diffidando quando i prezzi di questi prodotti sono troppo vantaggiosi.

Fonte: Guardia di Finanza

