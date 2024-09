Se proprio devi mangiare prosciutto cotto, queste sono le migliori marche in vaschetta (parola del Gambero Rosso)

Il Gambero Rosso ha stilato una classifica delle migliori marche di prosciutto cotto in vaschetta disponibili nei supermercati. Sono 5 i prodotti premiati, tra cui c'è anche uno del discount

Sicuramente il prosciutto cotto non è il cibo più salutare che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato. Si tratta infatti di carne processata, spesso ricca di conservanti e sodio, che andrebbe consumata con moderazione. Tuttavia, chi non può proprio rinunciare a questo salume, può quanto meno scegliere i prodotti di maggiore qualità sul mercato.

A svelare la classifica dei migliori prosciutti cotti in vaschetta disponibili nei supermercati italiani è una nuova degustazione del Gambero Rosso che, come tale, ha preso in esame solo aspetto, gusto, struttura e aroma di diverse referenze sul mercato (non considerando dunque parametri per noi importanti come valori nutrizionali e benessere animale).

Il test è stato effettuato alla Gambero Rosso Academy da un panel di esperti che hanno assaggiato i vari prodotti alla cieca, ovvero senza conoscere la marca (così da non essere influenzati in alcun modo).

Sono stati provati in totale 38 diversi prosciutti cotti affettati e confezionati in vaschetta, acquistati nei principali supermercati romani.

Non resta che scoprire la classifica che comprende 5 prodotti. Come scrive Il Gambero Rosso:

Hanno vinto i cotti che hanno dato le migliori prestazioni alla vista, ma soprattutto all’olfatto, al gusto e nella struttura, mostrando piacevolezza e pulizia.

La classifica del prosciutto cotto in vaschetta

Questa la classifica dei 5 prodotti più buoni tra i quali, un po’ a sorpresa, c’è anche un prodotto del discount:

Rovagnati – Gran Biscotto

Coop – La Filiera

Esselunga – Alta Qualità

Lidl – Nostrano

Villani – Il Prelibato

Ma vediamo come sono stati giudicati questi prosciutti dagli esperti.

Il Gran Biscotto di Rovagnati si conferma il leader indiscusso tra i prosciutti cotti in vaschetta. Con una lunga tradizione alle spalle, l’azienda brianzola ha perfezionato questo prodotto dal 1968 e oggi si distingue per la sua fetta grande e ben colorita, priva di difetti, con una sapidità equilibrata e una struttura morbida e umida. Gli esperti hanno apprezzato il profilo aromatico pulito e delicato, con sentori di carne suina cotta, note vegetali e speziate. È un prosciutto cotto che offre un buon equilibrio tra gusto e qualità.

Il prosciutto cotto La Filiera di Coop si posiziona al secondo posto grazie alla sua etichetta trasparente e alla qualità degli ingredienti. Prodotto con cosce di suino italiano allevato senza antibiotici, questo prosciutto presenta una fetta che, purtroppo, non valorizza al meglio il prodotto a causa del confezionamento. Tuttavia, il gusto e il profilo aromatico sono apprezzabili, con note fresche di carne suina cotta e una dolcezza naturale ben equilibrata.

Esselunga offre un prosciutto cotto di alta qualità che si distingue per una fetta umida e ben definita, con un profilo aromatico che spazia dalle note di carne suina cotta a quelle più dolci e fruttate. La struttura è leggermente collosa ma di buona masticabilità.

Il prosciutto cotto Nostrano di Lidl, prodotto da Gardani, è un’ottima scelta per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Pur non offrendo nulla di eccezionale, il Nostrano si comporta bene con un aspetto coerente e un aroma pulito di carne suina cotta. La sapidità leggermente alta è l’unico difetto significativo, ma nel complesso il prosciutto si comporta bene sia in termini di gusto che di consistenza.

Il Prelibato di Villani è un prodotto di alta qualità che si distingue per la sua fetta di forma rotondeggiante e un bel colore rosa intenso. Sebbene mostri una leggera acidità e note dolci biscottate un po’ forzate, il prosciutto è apprezzato per la sua masticabilità e la qualità del grasso. È un buon prodotto ma leggermente meno equilibrato rispetto ai primi quattro della classifica.

Fonte: Gambero Rosso

