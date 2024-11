Se proprio devi mangiare patatine fritte, queste sono le marche migliori che puoi acquistare nel 2024

Un nuovo test di Altroconsumo svela le migliori patatine fritte in busta del 2024, prodotti che devono comunque rimanere uno sfizio da consumare con moderazione

Le patatine fritte sono uno di quegli snack a cui è difficile resistere: croccanti e saporite sono spesso scelte per accompagnare momenti di relax o convivialità, come per esempio un aperitivo con gli amici. Purtroppo, si tratta di un junk food, ricco di calorie, grassi e spesso eccessivamente salato, motivo per cui il loro consumo dovrebbe essere moderato.

Se però vuoi concederti questo sfizio, scegliere un prodotto di qualità migliore può fare la differenza. Altroconsumo ha recentemente condotto un test per individuare le migliori patatine presenti sul mercato, aiutandoci a scegliere le più buone o, se preferisci, le “meno peggio”.

Pensate che solo 6 prodotti su 75 hanno ottenuto un punteggio che supera i 60/100 ed è dunque considerato buono.

In realtà, l’analisi ha tenuto conto di oltre 180 prodotti tra patatine classiche, aromatizzate e a base di mais. Oggi ci concentriamo però solo sui risultati delle patatine classiche.

Le patatine fritte migliori

Queste, secondo Altroconsumo, sono le patatine fritte migliori:

Coop Doppia Cottura Senza Sale Aggiunto – Punteggio: 73 (Buono) – Miglior composizione

Coop Chips al Sale Marino – Punteggio: 65 (Buono)

– Punteggio: 65 (Buono) Conad Patatine Caserecce – Punteggio: 61 (Buono)

– Punteggio: 61 (Buono) Coop Doppia Cottura Classiche – Punteggio: 61 (Buono)

– Punteggio: 61 (Buono) Jocker Snack (MD) Le Gran Gusto Classiche – Punteggio: 61 (Buono)

– Punteggio: 61 (Buono) Mambo Kids (Eurospin) Classiche Croccanti – Punteggio: 61 (Buono)

– Punteggio: 61 (Buono) Pata Snack Metodo Artigianale Classiche – Punteggio: 61 (Buono)

Quasi tutte le altre patatine testate, sia di marche note che di private label, hanno ottenuto punteggi bassi ma comunque considerati “accettabili”.

Solo 3 referenze hanno valutazioni “scarse”:

Conad Le Sfiziose Gusto Classico: 33/100 – Scarso

Snack Day (Lidl) Original Potato Snack: 32/100 – Scarso

Coop Chips Classic: 31/100 – Scarso

Come è stato condotto il test

Altroconsumo ha valutato 75 patatine classiche, considerando diversi parametri:

Valutazione nutrizionale (ha pesato per il 55% sul punteggio complessivo dato al prodotto) : basata sul Nutri-score, il sistema di etichettatura frontale che analizza calorie, grassi saturi, zuccheri, sale, fibre e proteine

: basata sul Nutri-score, il sistema di etichettatura frontale che analizza calorie, grassi saturi, zuccheri, sale, fibre e proteine Additivi (15%) : valutazione del numero e della sicurezza degli additivi, classificati in quattro categorie: accettabili, tollerabili, poco raccomandabili e da evitare

: valutazione del numero e della sicurezza degli additivi, classificati in quattro categorie: accettabili, tollerabili, poco raccomandabili e da evitare Grado di trasformazione (15%): sono stati tenuti in considerazione gli ingredienti ultra-processati e il livello di industrializzazione del prodotto

sono stati tenuti in considerazione gli ingredienti ultra-processati e il livello di industrializzazione del prodotto Edulcoranti (10%) : penalizzata la presenza di dolcificanti artificiali, che possono rappresentare un rischio per la salute

: penalizzata la presenza di dolcificanti artificiali, che possono rappresentare un rischio per la salute Porzione (5%): i prodotti sono stati penalizzati o premiati in base alla grandezza delle porzioni indicate

Le informazioni sono state raccolte analizzando etichette e valori nutrizionali, e ogni prodotto ha ottenuto un punteggio da 0 a 100, classificandosi in cinque fasce: da “molto buono” (80-100, nessun prodotto in questo caso) a “molto scarso” (0-19, anche non presente in questo test).

Fonte: Altroconsumo

