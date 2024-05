Se proprio devi comprare tonno in scatola, ecco quale scegliere al supermercato secondo Gambero Rosso

Gli esperti di Gambero Rosso hanno effettuato un test di assaggio alla cieca per eleggere il miglior tonno in scatola del supermercato: ecco i risultati dell'indagine

Il tonno in scatola rappresenta, per molte persone, un secondo piatto veloce da preparare e una porzione settimanale di pesce che non ha bisogno di cottura e che può essere consumata agevolmente anche fuori casa.

Tuttavia, come abbiamo spiegato già in diversi articoli, alla indubbia praticità del tonno in scatola corrispondono diversi rischi per la nostra salute e per l’ambiente che dovrebbero spingerci a limitare il consumo di questo alimento.

Fra i problemi per l’ambiente, menzioniamo gli allevamenti intensivi di tonno e metodi di pesca (come la pesca a strascico) che stanno danneggiando l’ecosistema marino.

Per quanto riguarda i rischi per la salute, ricordiamo che il tonno accumula mercurio, un metallo neurotossico dannoso per il sistema nervoso, soprattutto per bambini e donne in gravidanza.

Attenzione anche alla dichiarazione nutrizionale del prodotto (valore energetico, quantità di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale): eccessive quantità di sale o di grassi incidono in modo negativo sulla nostra salute.

Insomma, il tonno in scatola sarebbe da evitare – anche perché in etichetta non sono riportati i livelli di inquinanti e di microplastiche presenti nel prodotto. Tuttavia, ricordiamo che è la dose che fa il veleno.

Un consumo moderato e occasionale di tonno in scatola, tenendo presente la sua provenienza e il tipo di pesca all’origine del prodotto, ci permetterà di limitare al minimo i danni connessi a questo prodotto – per l’organismo e per l’ambiente.

L’offerta che troviamo al supermercato è ampia e variegata – per prezzo, marchio e provenienza del pescato. Ma come essere certi di stare acquistando un buon prodotto?

Per sostenere i consumatori nella scelta, gli esperti di Gambero Rosso hanno effettuato un test di degustazione “alla cieca” che ha coinvolto alcuni dei tonni in scatola venduti al supermercato.

Il test

Gli esperti hanno selezionato un campione di dieci tonni in scatola prodotti da marchi noti e hanno effettuato un test di assaggio alla cieca, che ha analizzato l’aspetto esteriore del prodotto, la compattezza della carne, la presenza di olio in eccesso, il sapore e le sensazioni al palato.

Sottolineiamo che questa valutazione è stata fatta solo con il test di assaggio, e non sono stati effettuati analisi laboratoriali o approfondimenti sull’etichetta.

Il miglior tonno del supermercato, secondo Gambero Rosso, è Rio Mare – Tonno all’olio di oliva, apprezzato per il trancio compatto che non si sbriciola, e per la delicatezza nei sentori di pesce che prevale senza dubbi sulla nota oleosa.

Al palato, si distingue per la piacevolezza della consistenza, ma soprattutto per una gradevole punta di sapidità, non eccessiva, che si allunga nel finale e rende persistente i sentori del pesce.

Al secondo posto della classifica troviamo Corsaro – Tonno a pinne gialle all’olio di oliva, premiato per la delicatezza del suo profilo organolettico, per l’ottima consistenza e per il basso apporto salino che aiuta a far apprezzare al meglio le caratteristiche di una buona materia prima.

Completa il podio, al terzo posto, Sardarelli – Tonno pinna gialla all’olio di oliva, che si presenta con una importante percentuale di olio che però non condiziona il profilo organolettico abbastanza equilibrato e delicato nei profumi.

Ecco gli altri tonni oggetto del test, a seguire nella classifica:

Angelo Parodi – Trancio di tonno in olio di oliva

– Trancio di tonno in olio di oliva As do Mar – Tonno trancio intero all’olio di oliva

– Tonno trancio intero all’olio di oliva Mare Aperto – Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale

– Tonno, olio di oliva e un pizzico di sale Callipo – Tonno all’olio di oliva

– Tonno all’olio di oliva Consorcio – Tonno in olio di oliva

– Tonno in olio di oliva Nostromo – Tonno pinne gialle all’olio di oliva

– Tonno pinne gialle all’olio di oliva Mareblu – Tonno all’olio di oliva.

Fonte: Gambero Rosso

