Se proprio devi comprare la crema spalmabile, ecco come sceglierla (non solo Nutella!)

Sarà anche golosa, ma la crema spalmabile di nocciole nasconde molte insidie per la nostra salute: ecco come scegliere la migliore

Le creme spalmabili di nocciola e cioccolato sono amate da grandi e piccini per la loro dolcezza e il sapore inconfondibile, deliziose su una fetta di pane e diventano protagoniste di crostate e altri prodotti da forno.

Tuttavia, è importante ricordare che spesso contengono grandi quantità di zucchero, grassi poco sani e altre sostanze controverse. Per questo motivo, è consigliabile consumarle con moderazione.

Se non riuscite a rinunciare a questo prodotto, la nostra raccomandazione è l’autoproduzione: preparando le creme spalmabili in casa, possiamo avere il controllo totale sugli ingredienti, garantendo così un prodotto di alta qualità e con minimi rischi per la salute.

Se non è possibile produrre la crema spalmabile in casa, come possiamo scegliere il prodotto migliore al supermercato? Quali sono le cose a cui fare attenzione prima dell’acquisto? Vediamo insieme.

Leggi anche: Dimentica la Nutella, se proprio vuoi comprare una crema spalmabile alle nocciole ecco come scegliere la migliore

Il test

Qualche tempo fa, la rivista dei consumatori francesi 60 Millions de Consommateurs ha condotto un test nell’universo delle creme spalmabili, selezionando un campione di 14 creme spalmabili alla nocciola e cioccolato vendute nei supermercati, inclusi alcuni prodotti biologici.

L’obiettivo era valutare l’apporto nutrizionale e la presenza di ingredienti controversi come zucchero e grassi.

Il primo campanello d’allarme emerso dal test è la scarsa presenza di nocciole. Sebbene queste creme si definiscano “alla nocciola”, il primo ingrediente nella lista è quasi sempre lo zucchero.

Questo è particolarmente preoccupante considerando che le creme spalmabili sono consumate soprattutto dai bambini, per i quali un elevato consumo di zucchero può essere molto dannoso per la salute.

Un’altra criticità riguarda l’apporto calorico di questi prodotti, che sono spesso delle vere e proprie bombe energetiche, con oltre 500 kcal per 100 grammi, che non apportano nutrienti all’organismo (si tratta delle cosiddette calorie vuote).

Fortunatamente, c’è una buona notizia riguardo ai grassi: qui, la situazione non è più così preoccupante come qualche anno fa.

La maggior parte delle creme spalmabili alla nocciola e cacao contiene meno grasso di quanto si potrebbe pensare: in media, due fette di pane con 25 grammi di crema corrispondono a circa il 20% della razione giornaliera consigliata di grassi.

In particolare, l’olio di palma non è più così popolare come una volta e si trova soltanto in pochi dei prodotti testati: la maggior parte dei produttori ha iniziato a utilizzare oli di cocco e di girasole, sebbene questi abbiano un impatto negativo sulla biodiversità.

Leggi anche: L’olio di cocco peggio di quello di palma per la biodiversità. Lo studio scatena le polemiche

Insomma, le creme spalmabili sono prodotti molto calorici e nutrizionalmente poco interessanti, contenendo molti grassi saturi che favoriscono il deposito di colesterolo nelle arterie. Il test è stato condotto in Francia, ma alcune delle referenze analizzate sono in vendita anche in Italia:

la Nutella , ad esempio, si trova al quarto posto pur contenendo ancora olio di palma, ma complessivamente convince i ricercatori

, ad esempio, si trova al quarto posto pur contenendo ancora olio di palma, ma complessivamente convince i ricercatori al contrario, la Nocciolata Rigoni di Asiago delude, a gran sorpresa, e ottiene uno dei punteggi più bassi del test.

Il nostro consiglio

Quindi, se proprio dobbiamo comprare la crema spalmabile, controlliamo la lista degli ingredienti e accertiamoci che sia il più breve possibile.

Evitiamo prodotti in cui lo zucchero è il primo ingrediente e in cui c’è una percentuale troppo bassa di nocciole; attenzione, inoltre al tipo di grassi presenti nel prodotto e all’eventuale presenza di additivi chimici (coloranti, esaltatori di sapore, dolcificanti).

Se volete cimentarvi con l’autoproduzione e provare a preparare in casa la vostra spalmabile dolce, ecco qualche ricetta per iniziare:

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: