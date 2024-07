Se proprio devi comprare i ghiaccioli alla frutta, ecco quali scegliere al supermercato (a partire dalla lista degli ingredienti)

Quanto sono sani i ghiaccioli del supermercato? Fra zuccheri, additivi e coloranti (e zero frutta), molto meglio prepararli in casa

Il ghiacciolo è uno dei simboli più amati dell’estate: fresco e dolce, rappresenta una golosa merenda per adulti e bambini, spesso preferito al gelato perché considerato più leggero e “salutare”.

In teoria, mentre il gelato contiene una parte di latte o panna, il ghiacciolo dovrebbe essere composto solo da acqua, zucchero e ovviamente frutta.

Ma è davvero così? Non sembrerebbe, leggendo la lista degli ingredienti dei prodotti in commercio, che rivela eccessive concentrazioni di zucchero, aromi artificiali, coloranti e altri additivi,.

E dov’è la frutta, in questo coacervo di ingredienti controversi? Ce n’è ben poca, spesso anche meno dell’1% del prodotto finale, come si legge dalle percentuali dei diversi ingredienti presenti in etichetta.

Questo, ovviamente, va a danno dei consumatori – soprattutto dei più piccoli, a cui spesso sono indirizzati questi prodotti.

Il nostro consiglio, come sempre quando si tratta di prodotti industriali dalla lista degli ingredienti lunga e controversa, è l’autoproduzione.

Preparare in casa i ghiaccioli non solo è facilissimo, ma ci permette anche di avere il massimo controllo sugli ingredienti utilizzati, di evitare additivi e coloranti e di limitare la presenza dello zucchero, a vantaggio della salute.

Cosa c’è davvero nei ghiaccioli?

Leggendo la lista degli ingredienti, ci accorgiamo subito della presenza di molti ingredienti indesiderati e poco sani – come dolcificanti artificiali, stabilizzanti, aromi, conservanti e coloranti.

Ciò che lascia allibiti è il divario profondo fra ciò che si vede nelle immagini illustrative sulle confezioni di questi prodotti e la reale lista degli ingredienti.

La presenza di immagini di frutta fresca o la dicitura “con succo di frutta” basta a convincere molti consumatori che il prodotto sia sano e adatto ai bambini.

E invece la concentrazione di succo è davvero miserrima: nella maggior parte dei casi, sul totale del prodotto, appena l’1% è costituito da succo di frutta di mela – ma non una goccia di succo del frutto raffigurato sull’etichetta.

La presenza del succo di mela potrebbe sembrare strana, ma ci sono due motivi a essa:

il primo motivo è relativo all’ appetibilità del prodotto : la mela ha un sapore dolce e delicato, e aggiungerne il succo è utile per bilanciare il sapore della bevanda finale e renderlo più gradevole

: la mela ha un sapore dolce e delicato, e aggiungerne il succo è utile per bilanciare il sapore della bevanda finale e renderlo più gradevole il secondo motivo è di natura economica: la mela è un frutto molto più economico e facilmente reperibile di altri frutti, e “allungare” il prodotto finale con succo di mela significa, per le aziende produttrici, risparmiare un bel po’ di soldi.

Il gusto e l’aspetto di arancia, limone, kiwi o qualsiasi altro frutto indicato sulla confezione dei ghiaccioli vengono ottenuti aggiungendo al prodotto additivi chimici e coloranti.

C’è poi la presenza eccessiva di zucchero e dolcificanti – soprattutto se pensiamo che si tratta di prodotti destinati ai bambini.

Stando alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un bambino di età compresa fra i 4 e i 6 anni dovrebbe consumare solo 17,5 grammi di zucchero libero al giorno.

Concentrazioni così elevate di zucchero in prodotti per i bambini può abituare le papille gustative dei piccoli al gusto dolce, gettando le basi per una pericolosa dipendenza da zucchero.

Il nostro consiglio

I ghiaccioli alla frutta possono essere effettivamente un’ottima merenda a base di frutta, per rinfrescarsi nelle giornate più torride dell’estate.

Se proprio dobbiamo comprarli al supermercato, assicuriamoci almeno che abbiano una lista degli ingredienti che sia il più breve possibile, con un’alta percentuale di frutta nel prodotto e con il minor numero di additivi chimici.

Il nostro consiglio, tuttavia, è quello di prepararli in casa utilizzando frutta fresca e possibilmente senza usare zucchero: in questo modo saremo sicuri della qualità del prodotto che offriamo ai nostri bambini. Prepararli è davvero facilissimo – ecco qualche ricetta per iniziare:

