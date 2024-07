Se proprio devi comprare i biscotti, ecco quale scegliere al supermercato (a partire dalla lista degli ingredienti)

Ricchi di zucchero, grassi saturi e additivi, i biscotti del supermercato non sono la scelta più sana per la nostra colazione: ecco a cosa fare attenzione al momento dell'acquisto (e come sostituirli con prodotti fatti in casa)

Sono innegabilmente pratici e gustosi, e molte persone li scelgono per la prima colazione o per uno spuntino fuori casa a metà mattina o metà pomeriggio: stiamo parlando dei biscotti confezionati che troviamo al supermercato.

Tuttavia, come diciamo spesso nei nostri articoli, alla praticità di avere un prodotto già pronto per essere consumato nella dispensa corrispondono, purtroppo, scarsa qualità, additivi e altri ingredienti controversi.

Se andiamo al supermercato, notiamo subito che la sezione dedicata ai biscotti per la colazione o la merenda è molto ampia. Ma sono davvero tutti uguali? A cosa fare attenzione quando scegliamo quali biscotti mettere nel nostro carrello?

Gli ingredienti dei biscotti

Il primo fattore discriminante nella scelta dei biscotti del supermercato è, ovviamente, la lista degli ingredienti, che può darci molte informazioni utili sulla qualità del prodotto.

Attenzione, innanzitutto, al quantitativo di zucchero presente: molti dei prodotti in vendita hanno lo zucchero come primo ingrediente – ciò significa che è presente in un quantitativo maggiore di tutti gli altri (ed è un male).

Attenzione anche alla farina presente nel prodotto: spesso si è allettati all’acquisto da diciture come “prodotto integrale” o “contenente farina integrale”, convinti che si tratti di un prodotto più sano, ma non sempre è così.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, la definizione “integrale” può essere molto fuorviante per i consumatori non esperti.

Il fatto che il prodotto sia integrale non esclude che, fra gli ingredienti, ci possano essere comunque farine raffinate o addirittura “farina ricostituita” (farina di frumento raffinata a cui è stata aggiunta della crusca o del cruschello).

La farina ricostruita presenta un indice glicemico più alto rispetto a quella integrale, ed è più dannosa rispetto alla farina integrale per chi soffre di diabete e magari acquista prodotti integrali immaginando che questi possano aiutarlo a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.

Inoltre, dalla lista degli ingredienti possiamo apprendere anche il tipo di grasso utilizzato (burro, olio vegetale, panna…) nel prodotto e il totale di grassi saturi.

Infine, attenzione anche alla presenza di “additivi”, una grande categoria di ingredienti che comprende coloranti, conservanti, edulcoranti, stabilizzanti, esaltatori del gusto e molti altri.

Si tratta, quasi sempre, di sostanze chimiche non molto salutari, che possono avere effetti collaterali anche gravi per la nostra salute.

I valori nutrizionali

Ma in etichetta non troviamo solo gli ingredienti dei biscotti: vi sono anche altre preziose informazioni che possono guidarci verso una scelta di acquisto sana e consapevole.

Diamo un’occhiala alla tabella dei valori nutrizionali, verificando l’apporto calorico dei biscotti (il cosiddetto “valore energetico”): potremmo essere sorpresi dalla quantità di calorie presenti in un singolo biscotto!

Attenzione poi alle concentrazioni dei diversi macronutrienti – fibre, proteine, grassi e carboidrati (zuccheri). Infine, verifichiamo quale sia la porzione giornaliera raccomandata che, nella maggior parte dei casi, si limita a tre/quattro biscotti (e non a mezza confezione!).

Il consiglio

I biscotti confezionati sono prodotti ultraprocessati, e abbiamo visto che contengono molti ingredienti che non fanno bene alla nostra salute.

Il nostro consiglio, quindi, è quello di prepararli in casa, per essere certi della (breve) lista degli ingredienti e per avere sempre a disposizione un prodotto fresco e genuino.

Vi lasciamo qualche ricetta semplice per iniziare:

