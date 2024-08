Se proprio devi comprare condimenti per insalata di riso già pronti, questi sono i migliori secondo il Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori condimenti per insalata di riso disponibili nei supermercati. La scelta migliore resta però sempre quella di preparare i nostri piatti utilizzando ingredienti freschi e tagliati al momento

In estate, soprattutto con le temperature record di questi giorni, preferiamo piatti freschi e leggeri, e l’insalata di riso è indubbiamente tra le scelte più apprezzate. Facile da preparare, si può arricchire con una varietà di ingredienti come ortaggi, legumi, uova e formaggi.

La cosa migliore è prepararla a partire da ingredienti freschi (qui trovate alcune ricette), ma quando il tempo è poco, i condimenti già pronti disponibili al supermercato possono essere un’alternativa.

Tuttavia, la qualità di questi preparati può variare notevolmente, e scegliere il miglior condimento può fare la differenza. A questo proposito ci viene in aiuto il Gambero Rosso che ha da poco stilato una classifica dei migliori condimenti per insalata di riso.

La maggior parte dei prodotti testati è abbastanza economica ma, ad eccezione del primo classificato, la qualità e il gusto di molti di questi condimenti non è proprio il massimo, secondo gli esperti.

La varietà però non manca, con alcune referenze che offrono fino a 12-13 tipi di vegetali e funghi contemporaneamente, garantendo quantomeno un’ottima presentazione visiva per l’insalata di riso.

Curiosi di scoprire la classifica?

I 6 migliori condimenti per insalata di riso, secondo il Gambero Rosso

Al primo posto troviamo Ponti Zero Olio – Insalata per Riso. La storica azienda Ponti si conferma leader con il suo prodotto che si distingue per la qualità superiore degli ingredienti e un mix vegetale molto credibile. La combinazione di peperoni, carotine, cetrioli, mais e olive nere è esaltata da un equilibrio agrodolce ben definito, arricchito da estratti di basilico e menta. La struttura è pastosa e croccante, con un ottimo profilo aromatico.

Al secondo posto, ma con ben 10 punti di stacco, c’è Novella – Risintavola al Naturale – Le Leggere che propone un mix di ortaggi e funghi conservati in acqua con un’ottima consistenza e un profilo aromatico delicato. Le verdure, sebbene alcune siano un po’ insipide, presentano una buona croccantezza e un colore vivace. Questo condimento è stato particolarmente apprezzato per il suo equilibrio tra acidità e dolcezza.

Terzo posto per un prodotto del discount: Bontà dell’Orto – Todis – Condimento per Riso Sottolio. Prodotto dall’azienda Iposea, questo condimento offre un mix variegato di peperoni, cetrioli, carote e funghi. Il profilo gustativo è agrodolce e ben bilanciato, anche se la struttura è un po’ disomogenea. Alcuni ingredienti sono croccanti e saporiti, mentre altri risultano più molli.

A seguire c’è Berni – Condiriso Leggero che con il suo condimento senza olio si distingue per la varietà di ortaggi inclusi e l’utilizzo di funghi nameko che arricchiscono il mix. Sebbene la qualità sia buona, il condimento risulta piuttosto standard e meno caratterizzato rispetto ai primi della classifica.

Al quinto posto c’è Saclà – Condiverde Riso Classico, condimento che offre un buon mix di ortaggi e funghi, con una texture soda e un profilo aromatico pacato. Nonostante il sapore delicato e l’olio di semi di girasole non eccezionale, è un prodotto accettabile per la sua freschezza e varietà.

In ultima posizione Peperlizia – Ponti – Insalata per Riso che presenta una miscela colorata di vegetali, ma con un aspetto e un profumo poco invitanti. La consistenza è troppo cedevole per alcuni ingredienti, e il gusto è piuttosto piatto e poco caratterizzato.

Una classifica che sostanzialmente ci conferma quanto dicevamo all’inizio: se vogliamo una insalata di riso degna di questo nome, meglio prepararla interamente in casa!

Fonte: Gambero Rosso

