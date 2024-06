Se proprio devi comprare assorbenti usa e getta, questi sono i migliori senza pesticidi e metalli pesanti

Purtroppo, il mondo dei prodotti per le mestruazioni femminili è ancora troppo improntato all'usa e getta: ecco la classifica dei migliori (ma il nostro consiglio è quello di scegliere alternative ecologiche riutilizzabili)

Quello con le mestruazioni è un appuntamento mensile con cui ogni donna ha a che fare per buona parte della propria esistenza.

Anche se l’offerta di prodotti igienici femminili si sta arricchendo sempre più con proposte riutilizzabili e più ecologiche, l’usa e getta resta ancora per molte donne la prima scelta.

Ma come essere sicure di stare acquistando un prodotto di buona qualità che non contenga profumi o sostanze allergizzanti che possono provocare irritazioni sulla pelle?

Per comprendere meglio il variegato universo dell’assorbenza mestruale usa e getta, vi riportiamo i risultati di un test condotto qualche mese fa dalla rivista francese 60 Millions de Consommateurs – l’ultimo che ha preso a campione questi prodotti e che quindi prendiamo come riferimento.

Leggi anche: La storia di Lauren Wasser, che ha perso le gambe a causa degli assorbenti interni, ci ricorda quanto sia importante parlare della sindrome da shock tossico

Il test francese

Per l’indagine, i ricercatori hanno selezionato un campione di 24 prodotti igienici monouso fra assorbenti, salvaslip e tamponi, prodotti sia da grandi marchi che da private label.

Ogni prodotto è stato sottoposto a test di assorbimento in posizione seduta e in piedi, test di resistenza delle fibre, valutazioni in merito alla protezione dall’umidità e all’efficacia antiodore.

Inoltre, sono state condotte analisi laboratoriali al fine di cercare allergeni e una serie di contaminanti con potenziale tossicità accertata o sospetta, come pesticidi, ftalati, metalli pesanti e diossine.

Purtroppo, le analisi hanno ha rivelato la presenza di contaminanti in diversi prodotti, compresi quelli realizzati con cotone biologico. Tra le sostanze individuate vi sono il glifosato, ftalati, formaldeide e diossine.

Si tratta di sostanze molto pericolose per la salute umana, che rappresentano un rischio accertato o sospetto di essere cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o interferenti endocrini.

Non vanno meglio i prodotti etichette ecologiche: anche alcuni di questi hanno dimostrato di contenere tracce di contaminanti come AOX, diossine o glifosato.

La classifica in questo caso ci interessa solo in parte, dato che non sono molte le referenze testate che si trovano anche in Italia. Fra i prodotti in vendita anche nel nostro Paese segnaliamo:

gli assorbenti in cotone organico del marchio Always

i tamponi Siempre (Lidl), Carrefour Soft e Tampax.

Il nostro consiglio

Abbiamo visto quali sono i migliori assorbenti e salvaslip reperibili sul mercato, ma il nostro consiglio resta comunque quello di non acquistare affatto questi prodotti.

Si tratta, è bene ricordarlo, di prodotti contenenti plastica, un derivato del petrolio inquinante e non riciclabile.

Per fortuna, però, esistono diverse alternative riutilizzabili e sostenibili che non solo fanno bene al Pianeta, ma anche alla nostra salute intima:

coppetta mestruale: si tratta di una piccola “campana” in silicone morbido che si inserisce in vagina per raccogliere il flusso mestruale; può essere usata per diverse ore consecutive prima di essere svuotata e lavata

si tratta di una piccola “campana” in silicone morbido che si inserisce in vagina per raccogliere il flusso mestruale; può essere usata per diverse ore consecutive prima di essere svuotata e lavata assorbenti lavabili: realizzati in tessuti naturali come cotone o bambù, sono disponibili in diverse forme e dimensioni per adattarsi ad ogni flusso; si lavano in lavatrice e possono essere riutilizzati per mesi o addirittura anni

realizzati in tessuti naturali come cotone o bambù, sono disponibili in diverse forme e dimensioni per adattarsi ad ogni flusso; si lavano in lavatrice e possono essere riutilizzati per mesi o addirittura anni mutande assorbenti: si tratta di speciali slip dotati di un interno assorbente in grado di trattenere il flusso mestruale, per sostituire completamente gli assorbenti usa e getta.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: