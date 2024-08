Se proprio devi bere acqua tonica, queste sono le migliori del supermercato (secondo il Gambero Rosso)

Il Gambero Rosso ha stilato una classifica delle sei migliori acque toniche da acquistare al supermercato o discount

L’acqua tonica è una delle bevande più versatili nel panorama delle bibite analcoliche, oggi utilizzata principalmente come ingrediente nella preparazione di cocktail, in particolare il classico Gin Tonic. La sua caratteristica principale è la combinazione di effervescenza e un sapore amaro, dovuto al chinino, che la rende ideale in una vasta gamma di alcolici e miscele.

Non si tratta ovviamente di una bevanda sana, anche perché spesso contiene zuccheri aggiunti, che possono contribuire all’apporto calorico giornaliero e influenzare negativamente la salute dentale e il controllo del peso.

Se comunque acquistate acqua tonica per i vostri drink, vi farà comodo conoscere la nuova classifica del Gambero Rosso, stilata dagli esperti in seguito ad una degustazione alla cieca (ovvero senza conoscere la marca) di 14 prodotti venduti in supermercati e discount.

Classifica che presenta qualche sorpresa.

Le migliori acque toniche del supermercato

Al primo posto troviamo un prodotto del discount Todis, la tonica Spinner, prodotta da Polara, azienda siciliana rinomata per i suoi soft drink premium. Questa bevanda, secondo gli esperti, presenta un profilo aromatico complesso e naturale con note di agrumi e fiori bianchi, una carbonatazione vivace e un finale leggermente amaro.

A seguire c’è quella della marca più famosa, la Schweppes, con la sua ricetta classica e ben bilanciata. Questa tonica base è perfetta per chi cerca un’opzione versatile, leggermente agrumata e amaricante, ideale sia per essere sorseggiata da sola che per miscelare cocktail.

Al terzo posto troviamo la tonica Pam che si distingue per una nota amara decisa, tipica del chinino. Sebbene il profilo aromatico possa risultare un po’ chimico, si tratta di una tonica perfetta per chi cerca un sapore autentico e semplice.

In classifica entra anche un prodotto biologico, la tonica Baule Volante che si caratterizza per l’uso di ingredienti naturali. Anche se le sue note di agrumi amari e una carbonatazione leggermente spenta la fanno risultare meno fresca, è una buona scelta per chi ama le proposte bio.

L’acqua tonica Selex guadagna il quinto posto. Definita un’opzione senza pretese ma corretta, con note agrumate e una carbonatazione vivace, è semplice e senza particolari pretese.

Per ultima troviamo l’acqua tonica Consilia che presenta note agrumate e floreali, ma è spenta e poco fresca sia nel profilo aromatico che nella carbonatazione. Sebbene manchi di vivacità, il suo carattere neutro evita che emergano difetti evidenti.

Ricapitolando queste le 6 acque toniche migliori della degustazione:

Spinner acqua tonica, Todis

Tonica, Schweppes

Tonica, Pam

Tonica biologica, Baule Volante

Acqua tonica, Selex

Acqua tonica classica, Consilia

Sul sito del Gambero Rosso trovate anche i migliori gin da abbinare alle diverse acque toniche della classifica.

Fonte: Gambero Rosso

