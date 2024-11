Sai qual è il supermercato in cui conviene di più fare la spesa? Non è Esselunga

Come ogni anno, Altroconsumo ha condotto un'ampia indagine nel mondo dei supermercati e dei discount alla ricerca della spesa più conveniente: ecco i risultati

In un periodo in cui il costo della spesa al supermercato continua a crescere, le famiglie italiane si trovano sempre più in difficoltà nel mantenere il proprio bilancio.

Inflazione galoppante, shrinkflation (ovvero la riduzione delle quantità nei prodotti mantenendo lo stesso prezzo), e aumento dei costi delle materie prime rendono fare la spesa un vero e proprio percorso a ostacoli.

Diventa quindi fondamentale sapere come acquistare in modo più sostenibile per il portafogli, senza dover rinunciare alla qualità dei prodotti. Ma è possibile conciliare qualità e risparmio?

Altroconsumo viene in soccorso dei consumatori con la sua consueta indagine annuale sui supermercati e i discount per determinare quali siano le catene più convenienti dove fare la spesa in Italia: vediamo i risultati per il 2024.

Leggi anche: Spendi troppo per fare la spesa? Prova l’innovativo metodo “6 a 1” di cui tutti parlano

L’indagine

L’indagine condotta da Altroconsumo è stata realizzata analizzando oltre 1.140 punti vendita in 65 città italiane, dal Nord al Sud del Paese.

I dati sono stati raccolti tra il 4 e il 31 marzo 2024, e riguardano 126 categorie di prodotti tra le più acquistate, secondo i dati ISTAT – fra questi generi alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, cibo per animali domestici.

Per garantire un’analisi accurata, sono stati inclusi nel campione sia i prezzi regolari che quelli in promozione, considerando solo i prodotti effettivamente presenti sugli scaffali durante il periodo dell’indagine.

Questo ha permesso di offrire un quadro realistico della spesa, tenendo conto anche delle eventuali difficoltà di approvvigionamento o indisponibilità di prodotti a basso costo.

I dati raccolti sono stati poi elaborati per creare un indice su base 100, utile a confrontare le diverse catene e i singoli punti vendita in base alla loro competitività sui prezzi.

I risultati

Un primo aspetto interessante è che l’indagine evidenzia una notevole disparità tra Nord e Sud del Paese: nelle regioni settentrionali la spesa tende a essere meno onerosa rispetto alle regioni del Centro-Sud, dove i costi possono essere significativamente maggiori.

In particolare, il Trentino-Alto Adige risulta essere la regione più economica per fare acquisti alimentari, seguito da Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Calabria e Toscana, con una spesa media annua compresa tra i 6.600 e i 6.900 euro.

Questo divario si riflette anche sull’incidenza della spesa sul reddito familiare: mentre nel Nord l’incidenza si aggira tra il 12% e il 14%, nel Sud può arrivare fino al 17%, mettendo ulteriormente sotto pressione i bilanci delle famiglie.

Un altro aspetto interessante emerso dall’indagine riguarda il risparmio potenziale che varia molto, anche in una stessa città, a seconda del punto vendita scelto per fare la spesa, e che può arrivare fino a 3.400 euro all’anno per una famiglia (ma varia da città a città).

Ad esempio, a Cremona una famiglia può spendere fino al 25% in meno, risparmiando circa 2.000 euro all’anno. Seguono città come Como, Roma, Verona e Milano, dove il risparmio si aggira attorno ai 1.300 euro (17-18%).

Al contrario, le città dove il risparmio è più contenuto sono Reggio Calabria e Catanzaro, dove la differenza di spesa tra il punto vendita più caro e quello più economico è inferiore all’1%, con un risparmio annuo di meno di 100 euro.

La classifica dei supermercati

Ma veniamo al punto centrale dell’articolo: quali sono i supermercati dove conviene fare la spesa?

Secondo Altroconsumo, il miglior supermercato per una spesa mista (che comprende prodotti di marca, a marchio del distributore e prodotti discount) è il Famila Superstore, che mantiene il primato dell’anno precedente.

A seguire nella classifica troviamo:

Conad

Pam

Conad Superstore

Coop

Eurospar

Esselunga

Ipercoop

Spazio Conad

Interspar

Per chi preferisce acquistare solo prodotti di marca, il supermercato più conveniente è Bennet a cui fanno seguito, nell’ordine, Esselunga, Esselunga Superstore, Famila Superstore e Spazio Conad.

Se invece si vuole risparmiare con i prodotti a marchio del distributore (le cosiddette private labels) i risultati cambiano: in testa troviamo Carrefour, seguita da Interspar, Famila Superstore e Spazio Conad.

Se siete curiosi di conoscere i risultati completi dell’indagine e la classifica relativa ai migliori discount, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo in merito.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Altroconsumo

Ti consigliamo anche: