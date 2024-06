Sai chi produce le patatine fritte surgelate di Eurospin? La risposta ti stupirà

Leggendo con attenzione l'etichetta delle patatine fritte da forno "Delizie dal Sole" di Eurospin si scopre che a produrle è un marchio noto

Quando si parla di prodotti del discount, spesso ci si chiede chi sia il vero produttore dietro le marche che troviamo sugli scaffali. Lidl, Eurospin e tutte le altre insegne, infatti, nella maggior parte dei casi, non producono direttamente le loro referenze, ma si affidano ad aziende terze. E non è raro che i prodotti vengano realizzati negli stessi stabilimenti che producono marchi ben più noti, venduti nei tradizionali supermercati.

Avete mai notato, ad esempio, chi produce le patatine fritte da forno del marchio “Delizie dal Sole”, vendute da Eurospin? Se la risposta è no, niente paura, siamo andati a scoprirlo per voi.

Prendendo un pacchetto di patatine fritte surgelate Eurospin (sono prefritte ma da fare al forno) e leggendo attentamente l’etichetta, scopriamo che sono prodotte e confezionate per EUROSPIN ITALIA S.p.A., con sede in Via Campalto, 3/D – 37036 San Martino B.A. (VR) – Italia. Dunque è esattamente il caso di cui parlavamo sopra: Eurospin ha commissionato la produzione a qualcun altro.

Ma chi è il vero produttore? Continuando a leggere, si trova un’indicazione molto chiara: le patatine vengono prodotte nello stabilimento situato in Via Zenzalino Nord, 1 – 40054 Budrio (BO).

Facendo una rapida ricerca online, si scopre che questo indirizzo corrisponde allo stabilimento di Pizzoli, un’azienda ben nota nel settore delle patate. Pizzoli produce alcuni dei prodotti più conosicuti come le famose Patasnella. Tuttavia, è probabile che le patatine fritte surgelate per Eurospin vengano realizzate su una linea produttiva differente rispetto a quella delle referenze più note.

