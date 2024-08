Sai a cosa serve la barra colorata sul tubetto del dentifricio? (No, non indica gli ingredienti)

Circolano sui social informazioni false relative a queste piccole bande colorate che si trovano alla fine dei tubetti di dentifricio: vediamo cosa sono davvero e a cosa servono

Prendersi cura dei denti è fondamentale per tutti. Per farlo, in commercio esiste un’offerta amplissima di dentifrici – diversi per fascia di prezzo, composizione chimica, consistenza, sapore.

Ma, secondo una teoria “complottista” che sta avendo grande successo sui social (a cominciare da TikTok), c’è un dettaglio della confezione del dentifricio che dovrebbe guidarci verso la scelta di un prodotto piuttosto che un altro.

Avete mai notato che, alla base del tubetto di dentifricio, è sempre presente una piccola barretta colorata? Alcuni sostengono che il colore di questa barra sia spia della composizione chimica del prodotto. Ma è davvero così?

La teoria social (e la sua smentita)

Da qualche tempo circola sui social un falso suggerimento per i consumatori riguardo ai codici colore dei tubetti di dentifricio.

Secondo questo suggerimento, è essenziale prestare molta attenzione al fondo dei tubetti di dentifricio.: lì c’è infatti un piccolo quadrato e il suo colore – che sia nero, blu, rosso o verde – rivelerebbe gli ingredienti del dentifricio:

verde : ingredienti naturali

: ingredienti naturali blu : ingredienti naturali e medicinali

: ingredienti naturali e medicinali rosso : ingredienti sia naturali e chimici

: ingredienti sia naturali e chimici nero: solo ingredienti chimici.

In realtà, e non sorprende più di tanto, queste informazioni sono del tutto false. Il rettangolo colorato non ha nulla a che fare con la formulazione del dentifricio.

È semplicemente un segno fatto durante il processo di produzione delle confezioni: i segni colorati vengono letti da sensori a raggio luminoso, che notificano alle macchine dove l’imballaggio dovrebbe essere tagliato, piegato o sigillato.

Questi segni esistono in molti colori e non sono limitati a verde, blu, rosso e nero. Colori diversi vengono utilizzati su tipi diversi di imballaggi o con sensori e macchine diverse. In altre parole, tutti i colori indicano esattamente la stessa cosa: dove tagliare.

Gli ingredienti del dentifricio

Come abbiamo potuto capire, la barra colorata non ha alcun collegamento con gli ingredienti del prodotto e non può essere utilizzata come metodo per la scelta del dentifricio.

Se vogliamo davvero sapere cosa c’è nel nostro dentifricio, tutto quello che dobbiamo fare è leggere gli ingredienti stampati sulla confezione.

La maggior parte dei dentifrici contiene i seguenti ingredienti:

un materiale umettante per prevenire l’indurimento del dentifricio dopo l’apertura, come glicerolo, xilitolo, sorbitolo

per prevenire l’indurimento del dentifricio dopo l’apertura, come glicerolo, xilitolo, sorbitolo un abrasivo solido per rimuovere i residui di cibo e lucidare i denti, come carbonato di calcio o silice

per rimuovere i residui di cibo e lucidare i denti, come carbonato di calcio o silice un materiale legante per stabilizzare il dentifricio e prevenire la separazione delle diverse componenti, come cellulosa carbossimetilica o carragenina

per stabilizzare il dentifricio e prevenire la separazione delle diverse componenti, come cellulosa carbossimetilica o carragenina un dolcificante che non causi carie come saccarina di sodio, acesulfame K

che non causi carie come saccarina di sodio, acesulfame K un agente aromatizzante come menta verde, menta piperita o anice

come menta verde, menta piperita o anice un tensioattivo per aiutare il dentifricio a schiumare e ad emulsionare gli agenti aromatizzanti, come sodio lauril solfato o sodio N-lauroil sarcosinato

per aiutare il dentifricio a schiumare e ad emulsionare gli agenti aromatizzanti, come sodio lauril solfato o sodio N-lauroil sarcosinato il fluoro, un minerale naturale noto per la sua capacità di rafforzare lo smalto e prevenire le carie (esso è indicato in etichetta come fluoruro di sodio, monofluorofosfato di sodio o fluoruro stannoso)

Ricordiamo che tutti i dentifrici industriali contengono sostanze chimiche, e che non esistono prodotti 100% naturali, soprattutto sugli scaffali dei supermercati – un motivo in più per non dare credito alle teorie assurde che circolano sui social.

