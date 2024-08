Richiamato questo mix di formaggio grattugiato per contaminazione da Listeria (il lotto da non consumare)

Attenzione a quesgto lotto di formaggio grattugiato in busta, richiamato dal Ministero della Salute per contaminazione da listeria: ecco tutte le informazioni

Il Ministero della Salute ha recentemente annunciato il ritiro dai supermercati di un lotto di mix di formaggio grattugiato del marchio Sapor di Cascina.

Questo provvedimento è stato preso a titolo precauzionale a causa di un possibile rischio microbiologico, specificamente la contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può causare gravi conseguenze per la salute umana.

Il prodotto richiamato

Il prodotto coinvolto nel richiamo è un mix di formaggi grattugiati commercializzato con il marchio Sapor di Cascina. Il lotto interessato è identificato dal numero 2304 e la data di scadenza indicata sulla confezione è il 04 settembre 2024.

Questo formaggio viene venduto in confezioni da 500 grammi, prodotte dalla Colla S.p.A. nello stabilimento situato in via Sant’Ana 10, 29010 a Cadeo (PC), identificato dal marchio IT 08 29 CE.

La distribuzione del prodotto è stata effettuata da Penny Market S.r.l., una delle catene di supermercati presenti in tutto il territorio nazionale.

Nella nota di richiamo, il Ministero della Salute ha raccomandato ai consumatori di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso.

Per ulteriori informazioni, i consumatori possono contattare l’indirizzo email uff-qualita@collaspa.it.

Listeria: i rischi per la nostra salute

La presenza del batterio Listeria monocytogenes negli alimenti rappresenta un rischio serio per la nostra salute, in quanto questo microrganismo è responsabile della listeriosi, una malattia che può manifestarsi con sintomi anche gravi, come:

febbre

diarrea

nausea

vomito

dolori muscolari

mal di testa.

Nei casi più gravi, può provocare meningite, encefalite, setticemia, e, nelle donne in gravidanza, aborti spontanei o nascite premature.

Fonte: Ministero della Salute

