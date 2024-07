Richiamata acqua micellare NUXE per sospetta contaminazione batterica: i lotti ritirati

La possibile presenza, in alcuni lotti di acqua micellare, del batterio Burkholderia cepacia ha messo in allarme la casa produttrice NUXE

Vi segnaliamo il richiamo di alcuni lotti di acqua micellare “Very Rose 3-in-1 calmante” a marchio Nuxe: il motivo del richiamo è la sospetta contaminazione con il batterio Burkholderia Cepacia.

L’acqua micellare richiamata è confezionata in un flacone da 400 millilitri ed è stata commercializzata in tutta la Francia tra il 12 febbraio e l’11 luglio.

È stata venduta sia in negozi fisici (farmacie e parafarmacie) che siti di vendita online – ecco perché il rischio di esposizione al batterio riguarda, potenzialmente, anche i consumatori italiani

Il richiamo riguarda i seguenti lotti:

3264680022050

P124A153

P124A154

P224A154

P124A155

P224B155

P124B156

Come si legge nell’avviso di richiamo, il motivo della segnalazione è la:

possibile presenza del batterio Burkholderia Cepacia, che potrebbe causare, in circostanze eccezionali, infezioni in specifici individui (affetti da immunodepressione o fibrosi cistica).

Per evitare rischi, le persone in possesso del prodotto sono invitate a non utilizzarlo, ma a restituirlo al punto vendita o a contattare il sito dove è stato acquistato, al fine di ottenere la sostituzione o il rimborso.

Il brand produttore ha comunicato anche un indirizzo email per eventuali problemi da parte dei clienti: sav@nuxe.com

I rischi per la salute

Come si legge nella dichiarazione fatta dal brand produttore, il batterio Burkholderia cepacia non rappresenta un pericolo per la maggior parte delle persone.

Tuttavia, può causare infezioni gravi, soprattutto a individui con un sistema immunitario compromesso, come i pazienti affetti da fibrosi cistica.

Le infezioni nei pazienti con fibrosi cistica possono colpire i polmoni, causando polmonite e peggiorando la funzionalità polmonare; in alcuni casi gravi, l’infezione può diffondersi ad altri organi, con esiti potenzialmente fatali.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Nuxe

Ti consigliamo anche: