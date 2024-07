Repellenti zanzare, non tutti funzionano: queste sono le migliori marche che puoi acquistare (nuovo test)

I ricercatori francesi hanno analizzato 15 fra i repellenti antizanzare più diffusi, alla ricerca del prodotto più efficace (e meno dannoso per l'ambiente)

L’estate è arrivata e con lei gli insetti più fastidiosi: le zanzare. Per combatterle, supermercati e farmacie offrono una vasta gamma di prodotti repellenti, diversi per formulazione, modalità di utilizzo ed efficacia.

Come essere certi di stare utilizzando un prodotto di buona qualità, in grado di conciliare efficacia repellente e sicurezza per la nostra salute e per l’ambiente?

Per aiutare i consumatori nella scelta, la rivista francese 60 Millions de consommateurs ha messo alla prova alcuni dei repellenti per zanzare più venduti sul mercato, alla ricerca dei più efficaci: ecco i risultati.

Il test

Per la loro indagine, i ricercatori francesi hanno selezionato un campione di 15 prodotti antizanzare; 6 di questi erano con principi attivi di origina naturale.

La maggior parte dei prodotti era in formulazione spray (più facile da applicare), ma ve ne erano anche alcuni in crema o lozione (formulazioni più sicure, poiché scongiurano il rischio di inalazione accidentale).

Ogni prodotto è stato valutato in base all’efficacia repellente offerta, ma sono state fatte osservazioni anche sulla presenza di eventuali sostanze chimiche controverse.

I risultati evidenziano che i repellenti più efficaci sono quelli che contengono le due molecole IR3535 e DEET. Le due sostanze chimiche infatti, garantiscono la protezione più duratura – fino a 8 ore contro zanzare tigre e comuni.

Al contrario, i repellenti con ingredienti di origine naturale assicurano una protezione efficace, ma meno duratura nel tempo, costringendo i consumatori ad applicazioni pi+ frequenti rispetto a quando si usano repellenti con ingredienti sintetici.

Addirittura a tre dei repellenti a base di principi attivi naturali, i ricercatori francesi contestano una efficacia repellente di durata inferiore a quella dichiarata in etichetta (questi prodotti sono stati penalizzati, ovviamente, con un punteggio finale basso).

Tuttavia, nonostante la comprovata efficacia, i repellenti con molecole sintetiche presentano dei rischi per la salute – soprattutto per i consumatori più piccoli.

Sebbene non presenti rischi preoccupanti, il DEET non è innocuo. Per questo, la sua concentrazione è limitata: sotto il 30% per le donne incinte e sotto il 10% per i bambini piccoli.

Inoltre, la molecola DEET è in grado si sciogliere le materie plastiche su cui si deposita: attenzione, quindi, alla montatura degli occhiali, ai cinturini degli orologi e a eventuali accessori contenenti plastica.

Anche la presenza della molecola IR3535 nei prodotti è controversa: la concentrazione di questa sostanza deve essere sotto il 35% prima dei 2 anni e sotto il 20% prima dei 6 mesi e per le donne incinte.

Un’ultima osservazione riguarda il rischio irritazione: repellenti per zanzare sono generalmente irritanti per gli occhi – ecco perché bisogna prestare molta attenzione al momento dell’applicazione.

I risultati

Nonostante la presenza di sostanze controverse, sono numerosi i prodotti che escono “vincitori” dal test francese, conquistando la sufficienza (solo 2 prodotti su 15 si fermano poco sotto la sufficienza).

Il prodotto migliore del test è una referenza in commercio solo sul mercato francese: parliamo di Cinq sur cinq spray, che ottiene 16,8 punti su 20.

Fra i repellenti antizanzare in vendita anche nel nostro Paese valutati positivamente troviamo anche i prodotti a marchio Autan e Puressentiel. Ecco la classifica completa:

Fonte: 60 Millions de Consommateurs

