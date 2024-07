Repellenti per zanzare specifici per l’abbigliamento: vale la pena acquistarli o no?

I repellenti per zanzare specifici per l'abbigliamento sono realmente efficaci? L'analisi di "60 Millions de Consommateurs" rivela risultati contrastanti e costi a volte troppo elevati

Con l’arrivo dell’estate, la protezione contro le zanzare diventa essenziale, soprattutto quando siamo all’aperto. Di solito utilizziamo i classici repellenti che si spruzzano direttamente sulla pelle ma esistono anche repellenti specifici per l’abbigliamento. Possono essere una valida alternativa? Per scoprirlo, 60 Millions de Consommateurs ne ha messi alla prova 5.

I repellenti per tessuti costituiscono una categoria particolare nel panorama dei prodotti contro le zanzare e offrono il vantaggio di evitare l’applicazione diretta sulla pelle, riducendo così il rischio di irritazioni cutanee.

Il nuovo test ha valutato 5 prodotti tipici del mercato francese ma acquistabili anche in Italia (soprattutto online):

Cinq sur Cinq

Insect Écran

Pranarom

Ladrôme

MoustiCare

Si tratta in tutti i casi di prodotti privi di permetrina, una sostanza con proprietà repellenti ma anche insetticide, non più consigliata a causa del rapporto beneficio/rischio sfavorevole.

Ma questi prodotti alla fine funzionano davvero? Secondo i risultati, tutti offrono una protezione superiore a 6 ore in condizioni di laboratorio, ma due di essi hanno sollevato qualche dubbio.

Si tratta del prodotto Ladrôme, la cui confezione non evidenzia chiaramente che si tratta di un repellente per tessuti, causando confusione ai consumatori. Questo prodotto, tra l’altro, non è più in produzione, ma è ancora disponibile sugli scaffali.

L’altro è il repellente MoustiCare che dichiarava una durata di efficacia di sei settimane, mentre i test di “60 Millions de Consommateurs” hanno riscontrato solo 8 ore di protezione. Il brand ha risposto che i loro test interni mostrano una durata di due settimane, creando ulteriori incertezze.

I prezzi di questi repellenti poi, in alcuni casi, sono davvero esagerati, come si legge su 60 Millions:

Come per i repellenti per la pelle, i prodotti presentati come i più naturali sono anche i più costosi… e l’etichetta biologica di Ladrôme sembra legittimare un prezzo ancora più alto: il suo prezzo al litro raggiunge i 196 euro rispetto a meno di 50 euro del prodotto Cinq sur Cinq, quasi quadruplo, per una minore durata dell’efficacia…

Alla fine, gli esperti francesi concludono che, sebbene i repellenti per tessuti possano offrire un’ulteriore linea di difesa contro le zanzare, non sono necessariamente più efficaci dei repellenti cutanei. La scelta di utilizzare questi prodotti dipende dalle preferenze personali e dalle specifiche situazioni di esposizione.

Per una protezione ottimale, è importante combinare diversi metodi: scegliere abiti larghi e leggeri che coprano bene la pelle, applicare repellenti cutanei sulle aree esposte e considerare l’uso di repellenti per tessuti per una protezione aggiuntiva. E, naturalmente, ridurre le fonti di acqua stagnante intorno alla propria casa per diminuire la popolazione di zanzare.

Fonte: 60 Millions de Consommateurs

