Ravioli ricotta e spinaci (o con erbette): sono questi i migliori che puoi acquistare, secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato oltre 200 referenze di pasta ripiena venduta al supermercato. Scopriamo la classifica dei migliori (e peggiori) ravioli ricotta e spinaci o con erbette

Al supermercato troviamo tante varietà di pasta fresca ripiena. Si tratta ovviamente di prodotti industriali, comodi e veloci da cucinare, ma non certo sani. Alternative da consumare con la dovuta moderazione, meglio infatti preferire produzioni artigianali o preparare ravioli e tortellini a casa.

Altroconsumo ha recentemente condotto una valutazione comparativa riguardante la pasta ripiena disponibile nei supermercati, analizzando più di 200 prodotti per fornire una panoramica esaustiva delle opzioni presenti sul mercato.

Abbiamo già parlato della classifica dei tortellini al prosciutto, oggi ci concentriamo invece sui risultati ottenuti dai ravioli ricotta e spinaci o con erbette. 39 prodotti sono stati presi a campione, si tratta di ravioli di diverse marche acquistati presso 10 catene di supermercati e discount.

Gli esperti di Altroconsumo hanno valutato diversi parametri:

Valutazione nutrizionale (55%): utilizzando il sistema di etichettatura Nutri-score, è stato esaminato il contenuto calorico, la presenza di grassi saturi, zuccheri e sale, oltre alla quantità di fibre e proteine

utilizzando il sistema di etichettatura Nutri-score, è stato esaminato il contenuto calorico, la presenza di grassi saturi, zuccheri e sale, oltre alla quantità di fibre e proteine Additivi (15%): si è dato maggior peso ai prodotti con un minor numero di additivi, considerando la loro sicurezza tramite il database di Altroconsumo. Gli additivi sono stati classificati in base alla loro accettabilità, con quelli da evitare che influenzano negativamente il giudizio sul prodotto

si è dato maggior peso ai prodotti con un minor numero di additivi, considerando la loro sicurezza tramite il database di Altroconsumo. Gli additivi sono stati classificati in base alla loro accettabilità, con quelli da evitare che influenzano negativamente il giudizio sul prodotto Grado di trasformazione (15%) : è stato considerato il livello di trasformazione degli alimenti, penalizzando i prodotti con molti ingredienti ultra-processati o additivi che possono compromettere la qualità nutrizionale

: è stato considerato il livello di trasformazione degli alimenti, penalizzando i prodotti con molti ingredienti ultra-processati o additivi che possono compromettere la qualità nutrizionale Edulcoranti (10%) : valutati negativamente, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e considerando l’effetto nocivo sull’abitudine al gusto dolce

: valutati negativamente, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e considerando l’effetto nocivo sull’abitudine al gusto dolce Porzione (5%): tenendo conto che il Nutri-score fornisce valutazioni per 100 grammi di prodotto, si è considerata la dimensione delle porzioni, penalizzando quelle più grandi

I migliori e peggiori ravioli ricotta e spinaci o erbette

Un po’ come era successo per i tortellini, anche i ravioli non hanno ottenuto risultati brillanti nel test. Solo una minoranza di prodotti, infatti, hanno raggiunto il giudizio di “buono”.

Questa è la classifica dei migliori ravioli:

PASTIFICIO NOVELLA PANSOTI: 68 punti (migliore composizione)

LUCIANA MOSCONI LA PASTA FRESCA; RAVIOLONI RICOTTA E SPINACI: 68 punti (migliore composizione)

SAPORI & DINTORNI CONAD TORTELLI MAREMMANI: 68 punti (migliore composizione)

BUITONI TORTELLINI RICOTTA E SPINACI: 66 punti

DE ANGELIS TORTELLI RICOTTA E SPINACI: 64 punti

PASTIFICIO BAROSI CARAMELLE CON RICOTTA E SPINACI: 64 punti

PAM PANORAMA TORTELLONI RICOTTA E SPINACI: 64 punti

BELLI PRONTI (MAXI DI) TORTELLONI RICOTTA E SPINACI: 62 punti

PASTIFICIO NOVELLA MEZZELUNE DI MAGRO: 62 punti

CECCHIN RAVIOLI RICOTTA E SPINACI: 62 punti

COOP TORTELLONI RICOTTA ED ERBETTE SFOGLIA SOTTILE: 62 punti

ESSELUNGA GLI SFARINATI TORTELLINI ALLA RICOTTA E SPINACI: 62 punti

PASTAI CARAMELLINE CON RICOTTA E SPINACI: 62 punti

GIOVANNI RANA RUSTICI TORTELLONI RICOTTA E SPINACI: 60 punti

A seguire, di qualità accettabile:

ESSELUNGA RAVIOLI RIPIENO ALLE ERBETTE: 54 punti

COOP TORTELLONI RICOTTA E SPINACI: 54 punti

IL VIAGGIATOR GOLOSO RAVIOLI ALLA BORRAGINE: 54 punti

FINI TORTELLONI RICOTTA E SPINACI: 52 punti

CONAD RAVIOLI RICOTTA ED ERBETTE: 51 punti

GIOVANNI RANA SFOGLIAVELO RICOTTA E SPINACI: 50 punti

CARREFOUR BIO RAVIOLI RICOTTA E SPINACI: 50 punti

CONAD TORTELLONI CON RICOTTA E SPINACI: 49 punti

DE ANGELIS PANZEROTTI RICOTTA SCORZETTE DI LIMONI E SPINACI: 48 punti

ESSELUNGA GLI SFARINATI RAVIOLI ALLA RICOTTA E SPINACI: 48 punti

ESSELUNGA TOP TORTELLI RICOTTA E SPINACI: 48 punti

BONDI RAVIOLI CON ERBETTE: 46 punti

BENE SÌ COOP SENZA GLUTINE RAVIOLI RICOTTA E SPINACI: 45 punti

I TESORI (PAM PANORAMA) RAVIOLI DI RICOTTA ED ERBETTE: 45 punti

COOP TORTELLONI FRESCHI CON RICOTTA E SPINACI: 44 punti

TRE MULINI (EUROSPIN) RAVIOLI RICOTTA, SPINACI ED ERBETTE: 41 punti

DE ANGELIS TORTELLI RICOTTA E SPINACI GLUTEN FREE: 40 punti

Scarsi invece, dunque i peggiori del test sono:

NONNA MIA (LIDL) TORTELLONI RICOTTA E SPINACI 250G: 39 punti

IPER RAVIOLI RICOTTA ED ERBETTE: 37 punti

Fonte: Altroconsumo

