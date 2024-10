Questo shampoo L’Oréal “fa cadere i capelli”: tantissime le segnalazioni su TikTok (ed è stata aperta un’indagine)

Diversi video su TikTok e segnalazioni di consumatori di diverse parti del mondo accusano lo shampoo Elvive Hydra Hyaluronic di L’Oréal di provocare la caduta dei capelli. E c'è un Paese che ha avviato un'indagine per chiarire la situazione

Nelle ultime settimane, TikTok è stato letteralmente invaso da video di utenti che denunciano la caduta eccessiva di capelli dopo l’uso di un noto shampoo del marchio L’Oréal Paris. Si tratta dell’Elvive Hydra Hyaluronic che si riconosce facilmente per la sua confezione viola.

In molti filmati condivisi dagli utenti, principalmente in lingua spagnola ma presto ripresi anche da tiktoker italiani, si vedono numerose ciocche cadute, sia nei lavandini che in mano o rimaste attaccate a pettini e spazzole. L’accusa è proprio che questa eccessiva caduta sia dovuta all’uso continuativo dello shampoo L’Oréal.

Ma quanto c’è di vero in queste accuse?

Sebbene i video abbiano rapidamente catturato l’attenzione generale, è sempre importante prendere le accuse “con le pinze”. Su social, infatti, alcuni utenti potrebbero essere spinti a creare contenuti sensazionalistici per ottenere più visualizzazioni e follower, sfruttando la viralità del momento e generando quindi un polverone esagerato.

C’è da considerare inoltre, come anche molti commenti di utenti sottolineano, che la caduta dei capelli tra settembre e novembre è un fenomeno stagionale naturale. Durante questi mesi, la perdita di circa 100-150 capelli al giorno è considerata fisiologica.

È fondamentale ricordare infine che la caduta dei capelli può essere causata da molti altri fattori, tra cui predisposizioni genetiche, carenze di vitamine o sali minerali, inquinamento o esposizione a sostanze tossiche ma anche ansia, stress o traumi.

Ovviamente, anche l’uso di prodotti cosmetici troppo aggressivi, come shampoo, balsamo o tinture per capelli, può avere un impatto significativo. Tuttavia, per quanto riguarda lo shampoo L’Oréal, sarà necessaria maggiore chiarezza, ed è proprio ciò che intende fare un’agenzia governativa che tutela i diritti dei consumatori, che pochi giorni fa ha avviato un’indagine.

L’indagine in corso sullo shampoo L’Oréal

A seguito delle segnalazioni ricevute sui social media e sui siti di reclamo, il SERNAC (Servizio Nazionale Consumatori del Cile) ha deciso di avviare un’indagine sui possibili effetti avversi legati all’uso della linea Elvive Hydra Hyaluronic.

I consumatori hanno denunciato la comparsa di irritazioni, alterazioni della consistenza dei capelli e appunto una caduta anomala.

Il SERNAC ha chiesto a L’Oréal Chile di fornire dettagli sui reclami ricevuti e sulle risposte date ai consumatori coinvolti. Inoltre, è stato richiesto un rapporto sulle analisi di laboratorio relative alla qualità, composizione e sicurezza del prodotto.

Se dovessero emergere conferme di difetti o rischi, il SERNAC potrebbe richiedere il ritiro del prodotto o azioni correttive da parte di L’Oréal, come già avvenuto in passato per altri casi.

Staremo a vedere se uscirà qualcosa di concreto su questa questione.

Cosa fare se si notano effetti avversi?

Sebbene non ci siano ancora prove definitive che colleghino lo shampoo Elvive Hydra Hyaluronic alla caduta dei capelli, è importante prestare attenzione a eventuali cambiamenti nel proprio cuoio capelluto o nella salute dei capelli se si sta utilizzando questo prodotto.

In caso di dubbi o sintomi come irritazioni o caduta anomala, è consigliabile interrompere l’uso dello shampoo e consultare un dermatologo. Importante anche segnalare al marchio gli eventuali problemi riscontrati.

Fonte: Sernac / TikTok

