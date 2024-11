Questo è il primo “latte” di semi di anguria, ha meno calorie e più calcio rispetto a quello vaccino

Sai che esiste un "latte" di semi di anguria? Arrivato sul mercato americano nel 2024, questo prodotto è più ricco di calcio e contiene il 42% di calorie in meno rispetto al latte vaccino a ridotto contenuto di grassi

Il settore delle bevande vegetali è costantemente alla ricerca di novità, spinto dalla crescente popolarità delle alternative al tradizionale latte vaccino. Questa tendenza è alimentata non solo dalle persone che seguono una dieta vegana, ma anche da chi, a causa di intolleranze al lattosio o per motivi di salute, sceglie soluzioni 100% vegetali.

Aumentando la fetta di consumatori che cercano prodotti più sostenibili e/o salutari, è naturale che le aziende siano sempre più motivate a cercare e lanciare novità. L’ultima arriva dalla California, dove l’azienda Força Foods, specializzata nella produzione di bevande vegetali innovative, ha lanciato il primo “latte” al mondo a base di semi di anguria.

Conosciuto come MILKish, questo drink vegetale si distingue non solo per le sue eccellenti proprietà nutrizionali ma anche per il basso impatto ambientale.

Ingredienti e proprietà nutrizionali del latte di anguria

MILKish è una bevanda senza zuccheri e carboidrati ma con un notevole contenuto di calcio. Con appena 50 calorie per porzione (circa il 42% in meno rispetto al latte vaccino a ridotto contenuto di grassi), è particolarmente indicata per chi cerca una variante al latte che sia leggera ma nutriente. I semi di anguria sono noti infatti per essere ricchi di proteine, antiossidanti e vitamine, la bevanda però non è realizzata con i soli semi di anguria.

Questa la lista degli ingredienti del latte di anguria:

Latte di semi di anguria (acqua filtrata, semi di anguria)

olio MCT (Medium-Chain Triglycerides)

lecitina di girasole

aromi naturali

carbonato di calcio

proteine ​​di piselli

fosfato di potassio

gel di cellulosa

gomma di cellulosa

sale marino

vitamina A

vitamina E

vitamina D3

I vantaggi ambientali

Rispetto ad altre colture ad alta intensità idrica, come le mandorle, i semi di anguria richiedono il 99% in meno di acqua, contribuendo a ridurre l’impronta ecologica della produzione di latte vegetale.

L’idea alla base di MILKish è frutto di un’intuizione di Guilherme Maia Silva, giovane imprenditore brasiliano con una formazione in Scienze Vegetali alla UC Davis. Silva, profondamente colpito dall’impatto ambientale delle coltivazioni ad alta intensità idrica come quella delle mandorle, ha deciso nel 2021 di fondare Força Foods, puntando su alternative vegetali più sostenibili. Dopo un anno di ricerca, ha scoperto il potenziale dei semi di anguria e così è nato MILKish.

Usi del latte di anguria e quanto costa

MILKish si presta a molteplici utilizzi ed è quindi un sostituto perfetto del latte vaccino. Può essere utilizzato in bevande calde o fredde, schiumato per cappuccini e latte macchiato, aggiunto ai cereali, o bevuto da solo. La versatilità è certamente un punto di forza di questo prodotto.

MILKish è disponibile in due varianti: Original e Vaniglia, entrambe non zuccherate. Il prodotto viene venduto in confezioni da 32 once (poco meno di 1 litro) al prezzo di 29,99 dollari per sei confezioni, acquistabili direttamente sul sito web dell’azienda. Un prodotto non certo per tutte le tasche.

Chissà se arriverà anche in Italia o se qualche azienda del nostro Paese prenderà spunto per produrre qualcosa di simile.

Fonte: Forca Foods

