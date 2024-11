Questo è il miglior panettone al mondo 2024 (e per la prima volta non è italiano)

Per la prima volta, la Coppa del Mondo per il panettone migliore del 2024 va a un pasticcere non italiano che ha saputo realizzare un lievitato che ha convinto persino il severissimo Iginio Massari

La Coppa del Mondo del Panettone 2024 ha portato ad una vittoria sorprendente che sta facendo parlare di sé. Infatti, il titolo di miglior panettone tradizionale, non è andato quest’anno ad un pasticcere italiano, ed è la prima volta nella storia del concorso.

Ma chi è dunque il creatore del panettone più buono del 2024? Si tratta di Ton Cortés, un maestro pasticcere messicano, che con il suo lievitato ha saputo conquistare la giuria internazionale.

Cortés, che dirige la bakery Suca’l a Barcellona, ha saputo unire la tecnica artigianale italiana con un tocco personale che ha particolarmente convinto i giudici (il resto del podio è comunque italiano ed è andato rispettivamente a Pasquale Pesce e Maurizio Sarioli).

La vittoria di Cortés è ancora più significativa considerando che il concorso ha visto il giudizio di alcuni dei più grandi maestri della pasticceria mondiale. A guidare la giuria c’era Iginio Massari, uno dei pasticceri più temuti e rispettati d’Italia, insieme ad altri esperti internazionali.

Il loro consenso unanime ha premiato la qualità impeccabile del panettone di Cortés, definito come un dolce “molto equilibrato” e “umido”, con una mollica che sa “raccontare l’autentico gusto italiano”.

Pensate che, prima di arrivare a questo traguardo, la carriera di Ton Cortés inizia come musicista, si è specializzato nel flauto dolce e in musica medievale. Ma la sua passione per la precisione e la tecnica lo ha portato a scoprire il mondo della panificazione, dove ha trovato una disciplina altrettanto affascinante. Dopo essersi trasferito a Barcellona, ha acquistato la panetteria Cloudstreet (poi rinominata Suca’l) e ha iniziato a lavorare con farine biologiche e lievito madre, ispirandosi alla tradizione italiana.

La sua passione per il panettone è iniziata 10 anni fa, quando ha scoperto la complessità di questo dolce tipico italiano, che era ancora poco diffuso in Spagna. Dopo anni di perfezionamento, ha deciso di tentare il tutto per tutto creando un panettone che colpisce per la sua mollica soffice e alveolata, e l’equilibrio tra dolcezza e acidità, grazie anche a ingredienti di qualità come la farina Mulino della Giovanna, burro francese, canditi italiani Barbieri e la vaniglia del Madagascar.

Il panettone di Ton Cortés è disponibile tutto l’anno nella sua panetteria Suca’l a Barcellona, dove viene servito anche al taglio o come “panettone para sucar”, una modalità in cui viene immerso in caffè, cioccolato o cappuccino. Oltre al panettone tradizionale, Cortés offre anche varianti creative, come il panettone al cioccolato e la versione vegana, continuando a sperimentare nuove interpretazioni del classico dolce natalizio.

Per conoscere tutti gli altri vincitori della Coppa del Mondo del Panettone 2024 leggi: Questi sono i panettoni più buoni del 2024, premiati con la Coppa del Mondo del Panettone

Fonte: Coppa del Mondo del Panettone

