Questo è il miele più buono d’Italia: svelate le 17 migliori marche del 2024, premiate con Tre Gocce d’Oro

Dall'acacia al millefiori, dal castagno alla melata, i migliori mieli italiani 2024 premiati al Concorso "Tre Gocce d’Oro"

In Italia, gli apicoltori producono una varietà incredibile di mieli, offrendo opzioni per tutti i gusti. Si passa dal millefiori all’acacia, dal castagno al tiglio, dalla melata al miele di agrumi, ecc. Ma quali sono i più buoni? Ce lo rivela anche quest’anno il concorso “Tre Gocce d’Oro”, giunto alla sua 44ª edizione.

Anche per il 2024, sono stati premiati i migliori mieli italiani, selezionando i prodotti di 439 apicoltori provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Nonostante una stagione difficile, segnata da eventi meteorologici estremi che hanno compromesso in particolare la produzione di miele di acacia, agrumi e sulla, la partecipazione al concorso è stata straordinaria, con ben 1.220 mieli iscritti.

Nel 2024, la giuria di esperti, composta da 137 professionisti iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele, ha analizzato i campioni in concorso utilizzando sia tecniche di analisi fisico-chimiche che sensoriali. Ogni miele è stato esaminato con attenzione per valutare le sue caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e melissopalinologiche, permettendo di identificare i punti di forza e le aree di miglioramento per ogni produzione.

Alla fine, sono stati 441 i mieli premiati, suddivisi in tre categorie:

17 hanno ottenuto Tre Gocce d’Oro (il massimo riconoscimento)

167 Due Gocce d’Oro

257 Una Goccia d’Oro

Il miele che ha ottenuto Tre Gocce d’Oro

Ecco l’elenco completo dei 17 mieli che hanno raggiunto l’ambito riconoscimento delle “Tre Gocce d’Oro”:

Apicoltura Miele Reale (Miele d’acacia e Miele di tiglio)

Apicoltura Maggiolino (Miele di agrumi, Miele di girasole, Miele di lavanda selvatica)

Mieleggiando (Miele di asfodelo)

Azienda Agricola Arbarèe (Miele di cardo, Miele di sulla)

Apicoltura Armelloni (Miele di castagno)

Apicoltura Luca Finocchio (Miele di coriandolo)

Azienda Apistica Monte Tamara (Miele di eucalipto)

Apicoltura Facchinelli (Miele di melata)

Azienda Agricola Vaccaro (Miele Millefiori)

Apicoltura La Mièl (Miele Millefiori di alta montagna delle Alpi)

Le Delizie dell’Alveare (Miele di rododendro)

Azienda Apistica Adape (Miele di tarassaco)

Azienda Apistica l’Ape nell’Orto (Miele di trifoglio alessandrino)

Apicoltura Ciaravolo (Miele di castagno)

Azienda Apistica I Fiori di Bosco (Miele di millefiori)

Apicoltura La Canapa (Miele di tarassaco)

Azienda Apistica Santini (Miele di lavanda)

Qual è il vostro preferito?

QUI trovate tutte le caratteristiche e la descrizione dei mieli premiati.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Osservatorio Nazionale Miele

Leggi anche: