Questi sono i migliori gelati in vaschetta dell’estate 2024 (secondo il Gambero Rosso)

Gli esperti di Gambero Rosso hanno effettuato un test di degustazione "alla cieca" per eleggere il gelato in vaschetta più buono dell'estate 2024

Nelle torride giornate estive non c’è nulla di meglio di un bel gelato per una pausa rinfrescante e golosa. Anche se il gelato artigianale resta sempre l’opzione migliore, nei supermercati troviamo un’offerta ricca e variegata con tantissimi prodotti – diversi per fascia di prezzo, ingredienti, gusto.

Ma qual è il gelato più buono dell’estate 2024? Lo rivela il portale Gambero Rosso, che ha condotto un test di degustazione “alla cieca” selezionando alcuni dei gelati più rappresentativi di quest’estate, al fine di scegliere il prodotto migliore.

Attenzione, però: diversamente da altri test di cui vi riportiamo i risultati, che tengono conto di diversi fattori per la valutazione dei prodotti (lista degli ingredienti, sostenibilità del packaging, prezzo…), il test di Gambero Rosso è un test puramente degustativo.

L’unico fattore analizzato, quindi, è il gusto dei diversi prodotti – con particolare attenzione alle sensazioni in bocca, alla presenza di consistenze diverse, al sapore complessivo.

I migliori gelati in vaschetta

Ma veniamo ora alla classifica completa. Al primo posto, premiato dagli esperti degustatori di Gambero Rosso, troviamo il gelato Grom – Cioccolato. Ecco il giudizio:

Il più gustoso tra i barattoli è quello della famosa azienda torinese, che si apprezza per la sua immediatezza, ma soprattutto per la lista di ingredienti corta ed essenziale. Al naso si distinguono nitide nuance di cacao in polvere, mentre al palato risulta cremoso, persistente e non eccessivamente dolce.

Segue, in seconda posizione, il gelato Algida – Magnum Classic, la versione in vaschetta dell’iconico gelato sullo stecco, premiato per il contrasto fra la croccantezza del topping composto da cioccolato al latte e la cremosità del gelato sottostante.

Completa il podio, al terzo posto, il gelato Sammontana – Barattolino Cioccolato, di cui viene apprezzato il profumo persistente di cacao in polvere e il gusto corposo e scioglievole (oltre alle gradite scagliette di cioccolato).

Ecco il resto della classifica:

Il nostro consiglio

Al netto della classifica stilata da Gambero Rosso, il nostro consiglio resta sempre quello di preferire il gelato artigianale rispetto a quello in vaschetta del supermercato – e i motivi sono molti.

Il gelato artigianale è prodotto con ingredienti freschi e di alta qualità, spesso provenienti da produttori locali, senza contiene aromi artificiali, coloranti o conservanti.

Ha un sapore più intenso e autentico, grazie all’utilizzo di ingredienti di alta qualità e a un processo di produzione meticoloso, e una consistenza più cremosa e densa, con una minore presenza di cristalli di ghiaccio.

In questo articolo abbiamo riassunto i consigli per riconoscere il “vero” gelato artigianale e concedersi un momento di relax con un prodotto di ottima qualità.

Fonte: Gambero Rosso

