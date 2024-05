Questi sono i 7 ingredienti di origine animale che si nascondono nei cosmetici che usi tutti i giorni

Non solo squalene o proteine della seta: i cosmetici e i prodotti di bellezza in generale possono contenere altri ingredienti di origine animale. Anche se con una crescente consapevolezza, stiamo diventando più informati sui prodotti vegani e cruelty-free nel settore della bellezza, molti potrebbero non rendersi conto che molti ingredienti presenti nei prodotti di bellezza derivano (ancora) da animali

Rossetto al sapor di cocciniglia o creme alla bava di lumaca ne abbimao? Certo che sì! I cosmetici e i prodotti di bellezza in circolazione che tutti noi utilizziamo contengono eccome ingredienti di origine animale. E molti di essi nemmeno conosciamo l’esistenza.

Motivo per cui è sempre bene leggere INCI ed etichette prima degli acquisti permette di evitare di comprare cosmetici che contengano sostanze indesiderate.

Ecco un elenco di prodotti che spesso contengono ingredienti di derivazione animale, a meno che non siano esplicitamente etichettati come di origine vegetale.

Gli ingredienti di origine animale che non ti aspetti

Cocciniglia: è un insetto noto non solo per infestare le piante ma anche perché da questo si ricava un colorante rosso (rosso cocciniglia o carminio), utilizzato dall’industria alimentare ma anche da quella dei cosmetici, soprattutto per realizzare i rossetti rossi. Lo si può riconoscere questo colorante sulle etichette dei prodotti alimentari con la sigla E12, 20 ma si può trovare anche sotto il nome di carminio o acido carminico. In cosmesi, invece, lo troviamo con la sigla CI 75470 Collagene marino: estratto dalle squame dei pesci, il collagene marino è riconosciuto come sostanza antiossidante e per questo utilizzato in parecchi prodotti anti-age. Viene estratto primariamente dai pesci originari dei mari tropicali ed è un elemento ricco di acidi grassi essenziali, Omega 3 e proteine Cheratina: è tra gli ingredienti più utilizzati e periodicamente più pubblicizzati per la cura dei capelli. Ma non tutti sanno che è un ingrediente di origine animale che può essere presente nella criniera, nelle piume e nelle corna di diversi animali. Tra le alternative vegetali alla cheratina, ci sono le proteine della soia e l’olio di amla Bava di lumaca: da cosa derivi è assai chiaro. La chiocciola zigrinata (Helix aspersa) è tra l’altro la specie di lumaca più studiata per la cura della pelle la cui bava avrebbe effetto idratante, sarebbe ricca di antiossidanti e in grado di stimolare nuovo collagene. Ragione per cui si sfrutta a più non posso Muschio: molte fragranze al muschio vengono ottenute dai genitali di lontra, castoro, cervo mischiato e altri animali. Il muschio in profumeria serve come fissativo e nota di base. In caso di dubbio meglio rivolgersi alle aziende produttrici, per comprendere quali ingredienti utilizzino davvero per la profumazione Pennelli e altri prodotti: molto comune è trovare ancora pennelli, ma anche ciglia finte e prodotti make-up, realizzati con setole di animali. Esistono ormai molte alternative sintetiche, ma fai attenzione alla dicitura “naturale” perché significa che è prodotto con setole animali (questo in generale anche per la cosmesi, la dicitura “naturale” è un false friend, non ti fidare!). Per non sbagliare, moltissimi brand di beauty promuovono a gran voce i loro pennelli vegan, basta fare una rapida ricerca online Acido ialuronico, quello per uso estetico viene impiegato comunemente come filler per le righe e può essere di origine aviaria (derivato dalle creste di gallo) o di origine batterica (tipo Restylane o Juvederm)

Altri ingredienti origine animale

Ecco un interessantissimo elenco di VeganOk di solo alcuni ingredienti di origine animale da evitare per cosmetici vegan:

Albumen

Aorta Extract

Beeswax

Bone Marrow Extract

Cera Alba

Connective Tissue Extract • Cocciniglia

Crimson Lake

E120

Cholesterol

Lauroyl Hydrolyzed

Capryloyl Collagen Amino Acids

Palmitoyl Hydrolyzed Collagen

Undecylenoyl Collagen Amino Acids

Undecylenoyl Hydrolyzed Collagen

Colostrum

Cutaneous Lysate Disodium Hydrogenated Tallow Glutamate

Elastin ed Elastin Amino Acids

Emu Oil

Fibroin Fibronectin

Gelatin

Glycosphingolipid Gommalacca Heparin

Honey

Hydrolyzed Elastin

Hydrolyzed Hemoglobin

Hydrolyzed Serum Protein

Hydrolyzed Silk

Hydrolyzed Thymus Extract

Ethyl Ester Of Hydrolyzed Keratin

Hydrolyzed Keratin

Lac

Mink Oil e Mink Wax

Minkamide Dea

Omental Lipids

Propolis, Propolis Cera ed Extract

Pancreatin

Pepsin

Sericin

Umbilical Extract

Royal Jelly e Royal Jelly Extract

