Questi sono i 10 panettoni artigianali più buoni del 2024, secondo il Gambero Rosso

Sei alla ricerca del panettone artigianale perfetto? La nuova classifica del Gambero Rosso ti guida nella scelta dei migliori lievitati natalizi del 2024

Siete in cerca di un panettone di alto livello per fare un figurone con i vostri parenti e amici? Come ogni anno, il Gambero Rosso vi viene in aiuto con la classifica dei migliori panettoni artigianali 2024, messi alla prova da un panel di degustatori esperti.

Per questa edizione, il Gambero Rosso ha coinvolto 127 produttori di panettone, tutti rigorosamente artigianali e con un uso esclusivo del lievito madre, senza additivi, conservanti o emulsionanti. Una selezione che ha messo in evidenza la varietà della produzione artigianale italiana, ma anche le diverse interpretazioni di un classico come il panettone.

La degustazione è stata organizzata in quattro commissioni di assaggio, composte da esperti del settore e pasticceri, che hanno assaggiato oltre 30 panettoni a testa in un blind test. La finale ha visto premiati quelli che si sono distinti per l’ottima lievitazione, l’equilibrio degli aromi e la qualità della frutta candita.

Come è stato valutato il panettone?

Ogni panettone è stato giudicato in base a una serie di parametri: l’aspetto visivo, la texture, la consistenza e la persistenza aromatica. In particolare, il panettone ideale dovrebbe presentarsi con un bel colore uniforme, una lievitazione omogenea e un equilibrio perfetto tra burro, vaniglia e frutta. La texture deve essere morbida, filante e scioglievole, senza risultare troppo dolce o gommoso. L’uvetta e i canditi, inoltre, devono essere succosi e ben distribuiti.

I migliori panettoni artigianali del 2024

Ecco quali sono, secondo gli esperti del Gambero Rosso, i 10 migliori panettoni artigianali del 2024:

Sammarco – San Marco in Lamis (FG), prezzo 48 euro al chilo: il Panterrone agli agrumi del Gargano del forno Sammarco si distingue per la sua perfezione, con una cupola nocciola e una mollica gialla dalle alveolature naturali. Il profumo di caramello, miele e agrumi anticipa un gusto equilibrato, dove i canditi di cedro, arancia e limone del Gargano sono perfettamente distribuiti. La struttura è soffice e scioglievole, conferendo eleganza a un lievitato che incanta per la sua delicatezza e armonia, conquistando a pieno il panel di assaggiatori. Ciacco – Milano, prezzo 40 euro al chilo: il panettone del gelatiere Stefano Guizzetti si distingue per originalità e qualità, segnando il contributo delle gelaterie nel panorama lievitista. La ricetta si caratterizza per l’uso di quarti di arancia candita tagliati a mano dal maestro Corrado Assenza e una forma bassa, senza glassa, con una cupola scura. La mollica è soffice e umida, con un’alveolatura perfetta e un mix di uvetta e canditi d’arancia bionda. Il profumo di miele e burro arricchisce il tutto, regalando un retrogusto fruttato e floreale. Un panettone fresco, dalla texture eterea e con un gusto deciso. Iginio Massari – Brescia, prezzo 46 euro al chilo: il panettone del maestro Massari è d’autore. Le quattro lievitazioni, combinate alla tecnica a due impasti, gli conferiscono un’alveatura da manuale. La glassa croccante con mandorle, zucchero e un tocco di cacao aggiunge un tocco raffinato, e l’equilibrio dei sapori è notevole. Maison Antonella – Alessandria, prezzo 40 euro al chilo: un panettone dal profilo estetico impeccabile, con una mollica gialla e soffice e un retrogusto floreale. I canditi d’arancia fatti in casa sono ben bilanciati, e la struttura è leggera e scioglievole. Un prodotto che affascina per la sua originalità e freschezza. Follador – Pordenone – 42 euro al chilo: un panettone elegante e ben equilibrato, con un aroma che mescola burro fresco, miele e agrumi. La frutta candita è carnosa e ben distribuita, mentre la struttura è elastica e filante. La qualità degli ingredienti, come il grano biologico, è evidente. Ricci – Montaquila (IS) – prezzo 37 euro al chilo: un panettone che punta sulla qualità degli ingredienti, come il burro belga e il miele dell’Abruzzo. La texture è umida e fioccante, con una buona alveolatura e un sapore equilibrato, arricchito dai canditi di agrumi siciliani e un retrogusto di latte e miele. Patrizi – Fiumicino (RM) – prezzo 38 euro al chilo: panettone elegante con una lievitazione perfetta e una struttura consistente, dalla cupola nocciola. Il profilo aromatico è floreale, con note di burro e latte e un retrogusto equilibrato. La frutta, tra cui l’uvetta australiana, è ben presente. Madre – Treviglio (BG) – prezzo 40 euro al chilo: un panettone senza glassa, ma dalla lievitazione perfetta e dal colore dorato. L’aroma è esplosivo, con note di latte, frutta e fiori, arricchite da mandarino e limone. La dolcezza è equilibrata, anche se la frutta candita potrebbe essere più suadente. Grué – Roma – prezzo 45 euro al chilo: di tipo alto, con una glassa mandorlata uniforme e una struttura eccellente, umida e filante. Il profumo è ricco di note burrose, fruttate e di miele. La frutta e la vaniglia Tahiti sono ben distribuite, sebbene i cubetti di arancia candita possano risultare meno convincenti. Benito – Casal di Principe (CE) – prezzo 38 euro al chilo: una pasticceria che si distingue per un panettone basso, di colore castoro, con un buon equilibrio di sapori tra burro, vaniglia Bourbon e mandarino. La struttura è perfetta, morbida e scioglievole, e l’interno mostra una buona distribuzione della frutta. Il profumo di burro e note agrumate lo rendono un dolce piacevole.



Per la classifica completa, che include altre 14 lievitati, potete consultare il sito del Gambero Rosso.

Fonte: Gambero Rosso

