Queste sono le pizze surgelate più buone del 2024, la classifica del Gambero Rosso

La nuova classifica del Gambero Rosso ci suggerisce le migliori pizze surgelate del 2024 da acquistare al supermercato

Mangiare una pizza surgelata non è certo la stessa cosa che gustarne una appena sfornata in pizzeria ma, per chi ha poco tempo, può essere considerata comunque una valida alternativa. Ma quali sono le migliori sul mercato? Ce lo rivela la nuova classifica 2024 del Gambero Rosso.

Molte marche, a detta degli esperti, hanno migliorato la qualità dei loro prodotti, offrendo una pizza che può soddisfare anche i palati più esigenti. Scopriamo allora subito quali sono le più buone, secondo il panel di degustazione degli esperti del Gambero Rosso.

La classifica delle migliori pizze surgelate secondo il Gambero Rosso 2024

A seguire la classifica delle 9 pizze surgelate più buone, le uniche che hanno ottenuto almeno la sufficienza:

L’Antica Pizzeria Da Michele – Pizza Margherita : da circa un anno, la famosa pizza di Michele si trova anche surgelata prodotta da Roncadin, con impasto lievitato 24 ore e pomodoro 100% italiano. La mozzarella a pezzettoni e il basilico fresco esaltano il gusto, mentre il pecorino aggiunge un tocco di sapore in più. La cottura su pietra lavica conferisce una consistenza morbida ma ben strutturata. Così scrive il Gambero Rosso: “La pizza di Michele-Roncadin ci ha sorpreso: è la più verace, la più bella, la più gustosa e profumata del contest. Prende le distanze da quelle in lizza di almeno dieci punti” Carrefour Classic – Pizza Margherita: pizza surgelata con impasto sottile, farina di frumento, mozzarella abbondante e pomodoro. Cotta in forno a legna, ha una struttura sottile ma croccante, con un buon equilibrio di sapori “Cosa volere di più per una pizza surgelata a poco più di 3 euro per due porzioni?“ Esselunga Equilibrio – Pizza Margherita Integrale: pizza integrale con farina di grano forte e orzo. La crosta è rustica e la mozzarella a ridotto contenuto di lattosio si sposa bene con il pomodoro fresco. La struttura è solubile, ma l’impasto integrale è meno saporito rispetto alle versioni tradizionali Magnifica Rotonda – Pizza Margherita : pizza surgelata con impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra refrattaria. Pomodori italiani e mozzarella fiordilatte. L’impasto è morbido e ben equilibrato, con un bordo alto ma non eccessivo. Il gusto è semplice ma piacevole, con una buona combinazione di pomodoro e mozzarella Roncadin Margherita Extra voglia La Sottile: la pizza Roncadin si distingue per la sua base sottile e croccante. Il pomodoro è fresco e ben equilibrato con la mozzarella. La qualità dei suoi ingredienti la rende una delle migliori pizze con impasto sottile Esselunga Bio 2 Margherite: nonostante un aspetto poco invitante prima della cottura, questa pizza biologica si distingue per il suo impasto ricco di profumi di farina fresca. Il gusto è ben bilanciato, con una piacevole croccantezza nel bordo Consilia Margherita bordo alto : la pizza Consilia si fa notare per la qualità degli ingredienti, tra cui mozzarella a pezzi e un buon pomodoro. Il profilo aromatico risulta fresco, con un buon equilibrio tra dolcezza e acidità. La struttura potrebbe essere migliorata, ma nel complesso si presenta come una buona opzione per chi cerca una pizza surgelata Zanini Margherita alta in teglia: questa pizza, tipo focaccia alta, si distingue per la leggerezza dell’impasto, che rimane soffice e morbido. Il gusto è bilanciato, con una buona quantità di mozzarella e pomodoro. La cottura richiede un po’ di tempo in più rispetto a quanto indicato sulla confezione Esselunga Pizza Margherita : una pizza dalla base croccante e con un cornicione ben definito. L’impasto lievitato naturalmente per 24 ore e la cottura in forno a legna su pietra, combinati con mozzarella tritata finemente e un buon equilibrio tra pomodoro e mozzarella la fanno entrare in classifica, anche se in ultima posizione



Potete leggere tutte le specifiche delle pizze sul Gambero Rosso.

Come è stata stilata la classifica

Il test è stato condotto alla Gambero Rosso Academy di Roma, dove sono stati selezionati 37 campioni di pizza Margherita provenienti da supermercati e negozi della Capitale.

La pizza Margherita offre una grande varietà di scelta: alta e bassa, tonda e quadrata, mini o extralarge, con impasti sottili o con bordo spesso, supercondita o preparata con ingredienti speciali come farina di grano Senatore Cappelli o kamut, cotture particolari e opzioni biologiche, senza glutine, lattosio, integrali e vegane.

Il test è stato condotto sulla versione classica rotonda con salsa di pomodoro e fior di latte. I 37 prodotti sono stati degustati alla cieca da un panel di esperti, composto da pizzaioli professionisti ed esperti in analisi sensoriale.

Le caratteristiche della pizza ricercate erano: pomodoro abbondante e polposo, mozzarella a pezzi, impasto saporito, basilico fresco, grassi bilanciati e un profumo che richiama gli ingredienti tipici. Il gusto doveva essere espressivo mentre la struttura doveva essere leggera, morbida, con bordi croccanti e un cornicione ben alveolato.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Gambero Rosso

Ti potrebbe interessare anche: