Pfas in creme idratanti, rossetti e smalti: ti spiego come scegliere i prodotti più sicuri per la tua bellezza

I PFAS, sostanze chimiche potenzialmente pericolose, sono spesso presenti anche in creme idratanti, rossetti, smalti e altri cosmetici. Evitarli però è possibile con alcuni accorgimenti

Negli ultimi anni, si è parlato molto dei PFAS, noti come “inquinanti eterni”. Queste sostanze chimiche particolarmente persistenti hanno effetti nocivi sull’ambiente e sulla nostra salute, ormai noti. Non tutti però sanno esattamente dove si trovano e che, purtroppo, possono essere presenti anche in prodotti che usiamo ogni giorno.

Quando si pensa ai PFAS, vengono subito in mente i rivestimenti delle padelle antiaderenti ma, forse un po’ più a sorpresa, anche i cosmetici, inclusi rossetti, mascara e creme idratanti, possono contenere questi composti tossici.

La loro presenza nei cosmetici è dovuta alla capacità dei PFAS di conferire proprietà impermeabilizzanti, leviganti e idratanti ai prodotti di bellezza. Tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che queste molecole possono passare attraverso la pelle e accumularsi nel nostro organismo, portando a rischi significativi per la salute.

Per questo motivo, è fondamentale essere informati e saper scegliere cosmetici privi di PFAS. Ecco allora alcuni suggerimenti utili che possono aiutarvi a scegliere in maniera più consapevole i prodotti da acquistare.

Come scegliere cosmetici senza PFAS

Innanzitutto, è bene sapere che smalti per unghie, ombretti e creme antirughe sono tra i prodotti cosmetici più frequentemente contaminati dai PFAS.

Per riconoscerli nelle etichette, è possibile consultare al bisogno l’elenco delle 35 molecole più comuni nei cosmetici, stilato dalla Food and Drug Administration (FDA) americana e che vi riportiamo di seguito:

Perfluorohexylethyl Triethoxysilane (CAS 51851377)

Polytetrafluoroethylene (PTFE) (CAS 9002840)

Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate (CAS 934368602)

Trifluoropropyl Cyclotetrasiloxane (CAS 429674)

Trifluoropropyl Cyclopentasiloxane (CAS 999004821)

Perfluorononyl Dimethicone (CAS 882878480)

Perfluorodecalin (CAS 306945)

Methyl Perfluorobutyl Ether (CAS 163702076)

Methyl Perfluoroisobutyl Ether (CAS 163702087)

Polyperfluoromethylisopropyl Ether (CAS 69991679)

Perfluorohexane (CAS 355420)

Trifluoroacetyl Tripeptide-2 (CAS 64577635)

Perfluoroperhydrophenanthrene (CAS 306912)

Pentafluoropropane (CAS 460731)

HC Yellow No. 13 (CAS 10442838)

Ethyl Perfluorobutyl Ether (CAS 163702054)

Perfluorodimethylcyclohexane (CAS 335273)

Acetyl Trifluoromethylphenyl Valylglycine (CAS 379685968)

Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate (CAS 999004531)

Trifluoropropyl Dimethicone/Trifluoropropyl Divinyldimethicone Crosspolymer (CAS 999004949)

Trifluoromethyl C1-4 Alkyl Dimethicone (CAS 999001447

Ethyl Perfluoroisobutyl Ether (CAS 163702065)

Perfluoromethylcyclopentane (CAS 1805227)

C9-15 Fluoroalcohol Phosphate (CAS 999001107)

Perfluorononyl Dimethicone/Methicone/Amodimethicone Crosspolymer (CAS 80977400671)

Acrylates/Perfluorohexylethyl Methacrylate Copolymer (CAS 1557087305)

Trifluoropropyl Dimethicone (CAS 115361687)

Polyperfluoroethoxymethoxy Difluoroethyl PEG Phosphate (CAS 999003110)

Pentapeptide-34 Trifluoroacetate (CAS 999004438)

Perfluoro Dimethylethylpentane (CAS 50285182)

PEG-8 Trifluoropropyl Dimethicone Copolymer (CAS 999001989)

Octafluoropentyl Methacrylate (CAS 355931)

Perfluoroalkyl Phosphate (CAS 92332257)

Polyperfluoroethoxymethoxy Difluorohydroxyethyl Ether (CAS 88645298)

Difluorocyclohexyloxyphenol (CAS 2001566556)

Ovviamente si tratta di nomi praticamente impossibili da ricordare e memorizzare, ecco perché ci possono venire in aiuto delle app che scansionano l’elenco degli ingredienti per noi.

E veniamo allora ai veri e propri consigli per scegliere cosmetici che non contengono PFAS ma anche altri ingredienti controversi. Potete adottare le seguenti strategie:

Leggi attentamente le etichette e l’INCI : gli ingredienti devono essere elencati secondo la normativa europea. Cerca diciture come PTFE, Perfluorodecalina, Perfluorononyl dimethicone o Polyperfluoromethylisopropyl ether

: gli ingredienti devono essere elencati secondo la normativa europea. Cerca diciture come PTFE, Perfluorodecalina, Perfluorononyl dimethicone o Polyperfluoromethylisopropyl ether Usa app di analisi degli ingredienti: app come Yuka e Inci Beauty possono aiutarti a identificare prodotti a rischio. Yuka, ad esempio, attribuisce il colore rosso ai prodotti con PFAS, segnalando un alto rischio per la salute

app come Yuka e Inci Beauty possono aiutarti a identificare prodotti a rischio. Yuka, ad esempio, attribuisce il colore rosso ai prodotti con PFAS, segnalando un alto rischio per la salute Scegli cosmetici con etichette biologiche : marchi certificati come Cosmébio, Ecocert e Ecolabel garantiscono l’assenza di PFAS e altri derivati petrolchimici. Questi marchi utilizzano ingredienti naturali, come gli oli vegetali

: marchi certificati come Cosmébio, Ecocert e Ecolabel garantiscono l’assenza di PFAS e altri derivati petrolchimici. Questi marchi utilizzano ingredienti naturali, come gli oli vegetali Evita cosmetici con filtri UV inutili : alcuni prodotti contengono filtri UV potenzialmente dannosi come l’ottocrilene, che si degrada in molecole tossiche nel tempo. Evita prodotti vecchi o non necessari nella tua beauty routine

: alcuni prodotti contengono filtri UV potenzialmente dannosi come l’ottocrilene, che si degrada in molecole tossiche nel tempo. Evita prodotti vecchi o non necessari nella tua beauty routine Riduci il numero di cosmetici utilizzati: una routine di bellezza più semplice aiuta a ridurre l’esposizione ai PFAS e ad altre sostanze chimiche

