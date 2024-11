Perché nel tonno c’è il mercurio? La spiegazione scientifica

Il tonno è uno degli alimenti più apprezzati, ma spesso contiene mercurio, un metallo pesante pericoloso per la salute. Ma perché contiene mercurio? Da dove viene?

Il tonno è uno degli alimenti più amati sulle tavole di tutto il mondo, ma spesso viene associato alla presenza di mercurio, un metallo pesante potenzialmente pericoloso per la salute umana. Ma perché il mercurio si accumula proprio in questo pesce? Da dove proviene? E quali sono le implicazioni per la nostra dieta?

Da dove proviene il mercurio?

Il mercurio è un elemento naturale che si trova nella crosta terrestre, tuttavia, le attività umane hanno significativamente aumentato la sua concentrazione negli ecosistemi, soprattutto nei mari. Le principali fonti di mercurio includono le emissioni industriali, come le centrali a carbone, i processi di estrazione e la fusione di metalli; le attività minerarie: come l’estrazione dell’oro, che utilizza composti di mercurio. L’incenerimento di rifiuti, soprattutto elettronici.

Secondo un rapporto del United Nations Environment Programme (UNEP), ogni anno vengono rilasciate circa 2.000 tonnellate di mercurio nell’ambiente a causa delle attività umane. Una volta emesso nell’atmosfera, il mercurio può depositarsi negli oceani e nelle acque dolci, entrando così nella catena alimentare marina.

I mari più inquinati di mercurio e il caso del Mediterraneo

Il mercurio si concentra nei mari di tutto il mondo, ma non in modo uniforme, alcune aree sono particolarmente colpite, come il Mediterraneo, che spicca per livelli di contaminazione superiori alla media globale. Questa peculiarità si lega a fattori geografici, storici e industriali.

Il Mediterraneo è un mare semi-chiuso, con un limitato ricambio delle acque attraverso lo stretto di Gibilterra. Questa caratteristica lo rende vulnerabile all’accumulo di sostanze inquinanti. Il mercurio, rilasciato principalmente dalle attività industriali lungo le sue coste densamente popolate, si deposita nei sedimenti marini e si diffonde attraverso la catena alimentare. Paesi come Italia, Spagna e Turchia, storicamente industrializzati, hanno contribuito a questa contaminazione con attività estrattive, centrali a carbone e scarichi non regolamentati.

Inoltre, il Mediterraneo ha una storia di sfruttamento intensivo delle sue risorse. Le attività minerarie, come l’estrazione del cinabro, un minerale da cui si ricava il mercurio, sono state comuni lungo le sue coste, in particolare nella penisola iberica. I residui di queste attività continuano a riversarsi in mare, aggravando la situazione. A ciò si aggiungono gli scarichi provenienti da fiumi inquinati, come il Po e il Nilo, che portano nel Mediterraneo grandi quantità di mercurio accumulato nei bacini fluviali.

Il clima del Mediterraneo contribuisce ulteriormente a trasformare il mercurio in metilmercurio, la forma più tossica e bioaccumulabile. Temperature elevate e un’alta concentrazione di microrganismi nelle acque favoriscono questo processo chimico, amplificando l’impatto sulla fauna marina e, di conseguenza, sulla salute umana.

Perché il mercurio si accumula nei pesci?

Il mercurio rilasciato nell’acqua si trasforma in una forma organica chiamata metilmercurio, altamente tossica e facilmente assorbibile dagli organismi viventi. Questo composto entra nella catena alimentare attraverso:

Plankton e microrganismi: che assorbono il metilmercurio dall’acqua. Piccoli pesci: che si nutrono di plankton e accumulano mercurio nei loro tessuti. Predatori marini più grandi: come il tonno, che mangiano i pesci più piccoli.

Questo processo, noto come bioaccumulo, fa sì che i livelli di mercurio aumentino man mano che si sale nella catena alimentare. Il tonno, essendo un predatore di grandi dimensioni e con una vita lunga, accumula quantità significative di mercurio nei suoi tessuti.

Quanto mercurio c’è nel tonno?

Il contenuto di mercurio nel tonno varia in base alla specie e alle dimensioni del pesce. Le specie di tonno più grandi, come il tonno rosso e il tonno albacore, tendono a contenere livelli più alti di mercurio rispetto alle specie più piccole.

Un rapporto dell’EFSA (European Food Safety Authority) evidenzia che le concentrazioni medie di mercurio nei tonni possono raggiungere i 0,5–1,5 milligrammi per chilo, superando i limiti di sicurezza per il consumo regolare, soprattutto per donne incinte e bambini.

Una delle ultime inchieste di Bloom sul mercurio nelle scatolette di tonno, ha analizzato 148 campioni in alcuni paesi europei come Italia, Francia, Germania e Spagna, e ha riscontrato che il 100% dei campioni era contaminato da mercurio. Inoltre, il 57% delle lattine superava il limite di 0,3 mg/kg applicato ad altre specie ittiche, con un picco record di 3,9 mg/kg riscontrato in una confezione della marca Petit Navire acquistata a Parigi.

Quali sono i rischi per la salute?

Il mercurio, in particolare nella sua forma di metilmercurio, rappresenta un grave rischio per la salute umana. La sua tossicità colpisce principalmente il sistema nervoso, con effetti particolarmente gravi durante la fase di sviluppo neurologico nei feti e nei bambini, rendendolo un elemento di grande preoccupazione per le donne in gravidanza. Inoltre, il mercurio tende ad accumularsi nei reni e nel fegato, danneggiando progressivamente questi organi vitali. Studi recenti hanno anche evidenziato una possibile connessione tra l’esposizione a questo metallo pesante e l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea l’importanza di ridurre il consumo di pesci ad alto contenuto di mercurio. Optare per specie ittiche a basso contenuto, come sardine, sgombri o salmoni, è una scelta più sicura e responsabile per minimizzare l’esposizione e proteggere la salute, soprattutto nelle categorie più vulnerabili.

Per chi ama il tonno, il consiglio è di variarne il consumo scegliendo specie più piccole o prodotti provenienti da aziende che effettuano controlli sui metalli pesanti. Il problema del mercurio nel tonno non è solo una questione di salute personale, ma un indicatore delle conseguenze ambientali delle attività umane. Ridurre le emissioni di mercurio a livello globale è fondamentale per proteggere non solo la salute dei consumatori, ma anche quella degli ecosistemi marini.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: