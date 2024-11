Per il Natale 2024, Iginio Massari lancia un panettone rosa “limited edition” (ma non immagini quanto costa)

Iginio Massari presenta un panettone in edizione limitata per il Natale 2024, un prodotto che si fa notare per il suo colore pastello, gli ingredienti pregiati, la lunga lavorazione ma anche per il prezzo, non proprio per tutte le tasche

Con l’arrivo delle festività natalizie, è tempo di acquistare un buon panettone. Ma quale panettone? Ogni anno, la varietà di scelta cresce: si va dai tradizionali prodotti in vendita nei supermercati e nei discount, ai lievitati artigianali, fino a proposte più esclusive delle migliori pasticcerie. Quest’anno, tra le novità che si fanno notare, c’è indubbiamente il panettone rosa in edizione limitata di Iginio Massari.

Questa produzione è davvero d’élite e si distingue immediatamente per la sua glassa rosa pastello al gusto di fragola e cioccolato. Ma cosa lo rende diverso da un panettone ‘normale’? La risposta sta nell’uso di due ingredienti di altissima qualità: la fragola Mara des Bois, una varietà francese dal sapore intenso che ricorda le fragoline di bosco, e il cioccolato fondente monorigine San Martin del Perù, noto per le sue note aromatiche di frutti rossi, agrumi e spezie.

A seguire la lista completa degli ingredienti:

Farina di grano tenero tipo “00”

Burro

Fragole Mara des Bois candite [16%] (fragole Mara des Bois, sciroppo di glucosio, zucchero)

Acqua

Tuorlo d’uovo

Zucchero

Lievito naturale (farina di grano tenero tipo “00”, acqua)

Cioccolato fondente [3,9%] (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, cacao 70% minimo)

Caramello aromatico (zucchero caramellato, maltodestrine)

Fragole disidratate [1,9%]

Sciroppo di glucosio

Miele

Lecitina di soia

Mix vaniglia (burro, vaniglia)

Aromi naturali

Sale

Ingredienti glassa:

specialità a base di fragole e burro di cacao (zucchero, burro di cacao, polvere di fragola, emulsionante: lecitina di girasole)

pasta di mandorle

fragole disidratate

La lavorazione del panettone è altrettanto particolare: ben 65 ore di preparazione per garantire una lievitazione perfetta e una consistenza soffice e delicata.

Il dolce, dal peso di 1,5 kg, è racchiuso poi in una cappelliera esclusiva, un vero e proprio oggetto da collezione che contribuisce ad aumentarne l’esclusività.

Tutto molto bello, ma sapete quanto costa questo panettone in edizione limitata del maestro Massari?

Quanto costa il panettone in edizione limitata di Iginio Massari

Il panettone in edizione limitata di Iginio Massari non passa certo inosservato per il suo aspetto e la sua esclusività. Ma a farsi notare è anche il prezzo, non proprio alla portata di tutti: ben 120 euro.

Gli ingredienti pregiati, la lunga lavorazione e la scatola (una cappelliera da collezione) fanno senz’altro “lievitare” il prezzo, insieme all’inconfondibile firma di Massari, che rende questa creazione ancora più esclusiva.

Ma la domanda sorge spontanea: vale davvero la pena spendere 120 euro per un panettone? La risposta potrebbe essere molto soggettiva.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Iginio Massari Alta Pasticceria

Leggi anche: