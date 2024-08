Pastiglie per lavastoviglie: le migliori sono quelle più economiche, Finish tra i prodotti peggiori del test

Un nuovo test svizzero rivela - un po' a sorpresa - che le pastiglie per lavastoviglie più economiche, tra cui quelle di Lidl, puliscono meglio rispetto a marchi costosi come Finish

Le pastiglie per lavastoviglie offrono una soluzione comoda per la pulizia quotidiana di piatti, posate, pentole, ecc., combinando detergente, brillantante e sale per addolcire l’acqua in un unico prodotto già dosato. Ma è davvero necessario acquistare i marchi più costosi per ottenere una qualità superiore?

Secondo un recente test, condotto dalla rivista dei consumatori svizzeri K-Tipp, la risposta è no: in alcuni casi sono proprio le pastiglie per lavastoviglie più economiche ad offrire una pulizia migliore rispetto ai prodotti di marca ben più costosi.

L’indagine ha esaminato 12 diverse pastiglie all-in-one e i risultati sono stati tutt’altro che scontati.

Gli esperti della rivista hanno commissionato le analisi al laboratorio Tensioconsult di Rehinbach, specializzato in test di prodotti per la casa. Questo ha messo alla prova tutte le pastiglie prese a campione (si tratta soprattutto di referenze tipiche del mercato svizzero), sottoponendole a rigidi test di pulizia e risciacquo, utilizzando apparecchi Miele.

I parametri di valutazione comprendevano:

Pulizia: residui di tè, carne macinata, bucce di latte, tuorlo d’uovo, crème brûlée, pasta e amido sono stati valutati su stoviglie in vetro, porcellana e acciaio inossidabile. Ogni prodotto ha affrontato quattro cicli di lavaggio a 45 gradi, con un controllo attento dello sporco rimasto sulle stoviglie

residui di tè, carne macinata, bucce di latte, tuorlo d’uovo, crème brûlée, pasta e amido sono stati valutati su stoviglie in vetro, porcellana e acciaio inossidabile. Ogni prodotto ha affrontato quattro cicli di lavaggio a 45 gradi, con un controllo attento dello sporco rimasto sulle stoviglie Risciacquo: gli esperti hanno verificato la presenza di depositi, colature e aloni su stoviglie di plastica, porcellana, vetro e acciaio inossidabile, sottoponendole a tre cicli di risciacquo a 50 gradi

I risultati

I risultati delle analisi hanno un po’ sorpreso. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, infatti, le pastiglie all-in-one più economiche hanno ottenuto punteggi eccellenti. Le marche Coop (elvetica), Denner e Lidl, con un costo unitario di soli 11 centesimi, hanno dimostrato di garantire una pulizia approfondita e stoviglie senza macchie.

Questo suggerisce – e non è la prima volta in indagini simili – che il prezzo alto non è sempre indicativo della massima qualità.

I prodotti di marca più costosi del test, infatti, hanno deluso le aspettative. Il “Sun Active Clean All in 1”, al costo di 43 centesimi per pastiglia (il più alto del test) ha mostrato residui di calcare. I marchi di fascia alta come Somat e Finish hanno registrato prestazioni inferiori, con alcuni prodotti che hanno lasciato residui di cibo o non hanno pulito adeguatamente alcuni tipi di sporco.

E l’impatto ambientale di questi prodotti?

Un aspetto preoccupante emerso dal test è l’uso di fragranze nella composizione delle pastiglie per lavastoviglie. Molte contengono limonene, una sostanza che può inquinare i corsi d’acqua e danneggiare la vita acquatica.

Come ricordano tra l’altro gli esperti svizzeri:

Uno studio dell’Agenzia federale tedesca per l’ambiente ha dimostrato nel 2019 che gli impianti di trattamento delle acque reflue non possono trattenere completamente queste sostanze nocive.

Solo le “All in One Tabs” della linea ecologica Migros Nature Clean si sono distinte per l’assenza di profumazioni.

Il test ci ricorda inoltre che, nonostante le pastiglie siano indubbiamente comode, hanno degli svantaggi:

I multitab sono pratici. Ma non permettono di essere dosati. Devi sempre utilizzare un’intera pastiglia, non importa quanti piatti ci sono nella macchina o quanto sono sporchi. Questo è dannoso per l’ambiente e per il tuo portafoglio.

Fonte: K-tipp

