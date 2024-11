Panettone, pandoro o torrone: qual è il dolce più caro a Natale 2024?

L'indagine del Codacons sui prezzi dei dolci di Natale 2024 svela quanto spenderemo in più per panettoni, pandori e torroni rispetto all'anno scorso

Quando giriamo tra le corsie del supermercato, è facile accorgersi di quanto tutto sia aumentato di prezzo. E i dolci natalizi non fanno eccezione. Ma quanto costeranno panettoni, pandori e torroni per Natale 2024? A fare il punto della situazione è il Codacons, che anche quest’anno ha analizzato i listini dei prodotti simbolo delle feste.

I risultati dell’indagine rivelano un incremento contenuto del 4% per i classici panettoni e pandori, mentre i torroni al cioccolato fanno segnare rincari vertiginosi, con aumenti che superano il 30%.

Panettoni e pandori, i prezzi 2024

I prezzi medi di panettoni e pandori industriali si mantengono relativamente stabili: tra i 5 e i 7 euro, con le versioni premium che arrivano a 14 euro. Le linee a marchio del supermercato restano un’opzione più economica, con prezzi generalmente compresi tra 3,50 e 5 euro.

Diverso il discorso per i panettoni artigianali, il cui costo varia da 30 a 35 euro, ma può superare i 60 euro quando si tratta di prodotti firmati da chef famosi. Come già dicevamo, rispetto allo scorso anno, i rincari si attestano intorno al +4%, un dato moderato considerando le impennate degli ultimi anni legate all’aumento dei costi energetici.

Fanno eccezione però i panettoni al cioccolato, con creme o glassature al cacao, che mostrano incrementi significativi, pari al 12,5% rispetto al 2023.

Torroni al cioccolato: rincari record

Il vero salasso che ci aspetta riguarda i torroni e in generale i dolci natalizi al cioccolato, che vedono rincari medi del 30%. In alcune catene di supermercati, i prezzi sono aumentati addirittura del 53%.

Secondo il Codacons, il responsabile principale è il prezzo del cacao che sui mercati internazionali ha raggiunto livelli record nel 2024. A primavera, il costo per tonnellata ha sfiorato i 12mila dollari, registrando un aumento del 107% rispetto alla fine dello scorso anno. Una crisi che si riflette inevitabilmente sui dolci natalizi che contengono questa ormai preziosissima materia prima.

Anche quest’anno, insomma, i consumatori italiani sono chiamati a fare scelte attente per affrontare i rincari. Per risparmiare, può essere utile monitorare le promozioni o considerare opzioni più economiche come i panettoni a marchio supermercato.

Naturalmente, se si cerca la qualità, bisogna essere disposti a spendere un po’ di più optando per un panettone o torrone artigianale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Codacons

Ti potrebbe interessare anche: