Panettone Lidl 2024: è molto più economico di quello Bauli, ma scoprire chi lo produce ti sorprenderà

Il panettone Favorina di Lidl è uno dei più economici sul mercato. Ma sai chi lo produce?

Natale si avvicina e sono già spuntati in supermercati e discount i primi panettoni. Anche nel 2024 non possono mancare le proposte Lidl, tra le più attese non solo per l’ampia varietà di scelta ma anche, o forse soprattutto, per i prezzi competitivi.

Nei punti vendita del marchio si trova già disponibile il panettone Favorina, venduto a meno di 5 euro al chilo (4,29 per la precisione). Quello che forse non sapete è però chi lo produce.

Anche se non viene indicato esplicitamente, questo panettone proviene dallo stabilimento di un noto marchio italiano. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Chi produce il panettone Favorina di Lidl

Sulle confezioni dei panettoni Favorina di Lidl è indicato, come da legge, lo stabilimento di produzione. Come potete leggere voi stessi se frequentate questo supermercato, il panettone classico, così come quello senza canditi, sono realizzati nello stabilimento di Via Cà Nove, 3 a San Martino Buon Albergo (VR) che corrisponde alla sede Motta – Bauli.

Si tratta però di una produzione dedicata per Lidl e non dello stesso identico panettone venduto dal marchio più noto.

Ma cosa differenzia questi due panettoni, venduti sotto etichette diverse? A prima vista, le ricette sembrano simili. Il panettone classico Favorina contiene ingredienti tipici come farina di frumento, uvetta sultanina, scorza d’arancia candita e uova fresche, con una composizione abbastanza standard per un panettone industriale. Tuttavia, rispetto al panettone Bauli, quello di Lidl presenta leggere differenze: la quantità di uvetta (15% nel caso di Favorina, contro il 16,9% di Bauli) e di scorze d’arancia candite (12% contro 14,8%) è inferiore.

Queste variazioni, pur essendo piccole, potrebbero indicare differenze nel processo produttivo, nella qualità degli ingredienti e, forse, nei tempi di lievitazione e raffreddamento, che nel caso di Lidl potrebbero essere più rapidi per ridurre i costi di produzione.

La vera differenza sta però nel prezzo. Come abbiamo già detto, il panettone Lidl costa 4,29 euro per un chilo di prodotto, il panettone Bauli invece ha un prezzo variabile a seconda del punto vendita (parte da circa 8 euro al chilo fino ad arrivare a circa 10 euro).

Per chi ha il palato più allenato, è possibile che le differenze nella qualità degli ingredienti e nella lavorazione si percepiscano nel gusto, ma se si cerca un panettone di maggiore qualità, le produzioni artigianali sono senza dubbio la scelta migliore. Un panettone artigianale, infatti, offre una lievitazione più lunga e ingredienti selezionati, che si riflettono in un sapore più ricco e una consistenza più morbida, difficilmente eguagliabili dalla produzione industriale ma il prezzo, ovviamente, non può essere neanche lontanamente simile a quello della Lidl o di Bauli.

