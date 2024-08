Olive nere: quasi tutte le marche sono colorate chimicamente (se ne salvano solo 3, le altre lasciale perdere)

Un'indagine del Salvagente rivela che molte olive nere in commercio non sono scure per maturazione naturale, ma si tratta di olive verdi trattate con coloranti chimici

Quando pensiamo alle olive nere, spesso immaginiamo di trovarci di fronte a delle olive al naturale, semplicemente più mature. Un’indagine condotta dal Salvagente ha rivelato (o meglio confermato) che la realtà è ben diversa: la gran parte delle olive nere in commercio sono trattate con coloranti chimici.

Questo significa che molti dei barattoli che troviamo sugli scaffali dei supermercati contengono olive verdi artificialmente scurite e non, come potremmo pensare, olive nere maturate sull’albero. Di fatto, dunque, la maggior parte delle olive nere che troviamo nei supermercati vengono raccolte ancora verdi e poi trattate chimicamente per ottenere il caratteristico colore scuro.

In realtà, non è nulla di nuovo, almeno per i consumatori più attenti. Già in un precedente articolo vi avevamo parlato di un test condotto nel 2015 dal Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) che esaminò 15 confezioni di olive nere, comprese quelle vendute nei negozi biologici.

I risultati rivelarono che 12 di questi prodotti contenevano gluconato ferroso, indicato a volte in etichetta con la sigla “E579”. Tuttavia, ancora oggi molti consumatori non sono consapevoli che la presenza di questo additivo indica che le olive verdi sono state trattate per ottenere il colore nero artificiale.

Gli esperti del Salvagente hanno voluto verificare l’eventuale colorazione artificiale delle seguenti marche di olive:

Almaverde bio – Olive Nere “Peranzana” Bio Denocciolate

Carrefour – Classic Olive Nere Denocciolate

Conad – Olive nere snocciolate in salamoia

Consilia – Olive nere denocciolate

Coop – Olive nere cacereña snocciolate

Coop Spesotti – Olive nere senza nocciolo

D’Amico – Olive nere snocciolate in salamoia

Esselunga – Olive nere denocciolate in salamoia

Eurospin Variagusto – Olive nere denocciolate

La Selva – Olive nere al forno denocciolate bio

Naturasì Bio Organica Italia – Olive nere denocciolate

Neri – Olive nere snocciolate

Ponti – Olive nere snocciolate

Saclà – Olive nere

Todis Bontà dell’orto – Olive nere a rondelle

Cosa hanno scoperto? Che la pratica è diffusissima.

Come vengono colorate le olive

Il processo a cui vengono sottoposte le olive prevede il bagno in soluzioni di soda e successivamente in salamoia, seguito dall’immersione in una soluzione di gluconato ferroso, un sale a base di ferro che reagisce con l’ossigeno e conferisce il colore nero.

La sua presenza come additivo alimentare è spesso etichettata sotto la dicitura di “stabilizzante” (E579), piuttosto che come “colorante”, il che può rendere più difficile per i consumatori comprendere cosa stanno effettivamente acquistando (ed ecco anche perché molti non si aspettano che le olive nere siano colorate artificialmente).

Esaminando le diverse marche di olive nere si può facilmente vedere la presenza di questo ingrediente leggendo con attenzione le etichette.

L’indagine del Salvagente mostra che 12 delle 15 confezioni analizzate utilizzano tale trattamento chimico. Tra queste le marche più note: Saclà, Neri e Ponti ma anche le olive di Eurospin.

Le olive nere non trattate chimicamente sono davvero poche. Si tratta in particolare dei prodotti biologici ma, come già dicevamo, potete verificare facilmente voi stessi al supermercato, marca per marca, cercando la presenza di gluconato ferroso in etichetta.

Per i risultati di tutte le referenze esaminate (comprese quelle che non contengono coloranti) fate riferimento al Salvagente.

Come verificare se le olive nere sono colorate artificialmente

Per scoprire se le olive sono state trattate con additivi ferrosi, basta controllare l’etichetta del prodotto. Se tra gli ingredienti trovi una delle seguenti diciture: gluconato di ferro

lattato di ferro

E579

E585 significa che le olive sono state trattate per ottenere un colore più scuro. In questo caso sarebbe meglio lasciarle sullo scaffale.

Fonte: Il Salvagente

