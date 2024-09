Nutella vegana, ha più zuccheri di quella tradizionale? L’abbiamo assaggiata per scoprire se è davvero più light

La Nutella vegana, in quanto tale, è più leggera e meno dolce rispetto alla versione tradizionale? Le etichette messe a confronto parlano chiaro

La Nutella vegana è arrivata sugli scaffali di tutti i supermercati italiani e, com’era inevitabile, il confronto con la versione classica non si è fatto attendere. L’abbiamo assaggiata anche noi e ne abbiamo parlato qui.

Questo nuovo prodotto è diventato subito popolare grazie al fatto che la ricetta è senza latte, ingrediente sostituito con alternative vegetali come ceci e sciroppo di riso. Questo cambiamento non solo risponde alle esigenze di chi segue una dieta vegana o è intollerante al lattosio, ma ha anche destato curiosità riguardo alle differenze nutrizionali tra il nuovo prodotto e quello tradizionale.

C’è un aspetto in particolare che interessa molti consumatori in questi giorni: la Nutella Vegana è più o meno dolce e leggera della versione classica? Per scoprirlo, basta leggere e poi confrontare le etichette di entrambi i prodotti.

Ecco allora la tabella nutrizionale della Nutella vegana e, a seguire, quella della Nutella classica.

Come si può notare, la Nutella Vegana contiene meno zuccheri rispetto alla versione tradizionale, con 45,4 grammi per 100 grammi di prodotto rispetto ai 56,3 grammi della Nutella classica. Questo potrebbe suggerire che la versione vegana sia una scelta leggermente più sana sotto questo aspetto, ma in realtà la differerenza complessivamente non è così rilevante.

Possiamo notare anche che le calorie sono simili, ed è proprio la Nutella vegana, forse un po’ a sorpresa, a contenere una maggiore quantità di grassi (sempre relativamente). Non è affatto più light quindi né meno dolce.

Più o meno a livello nutrizionale i due prodotti si equivalgono, se pensavate di acquistare la Nutella vegana per sentirvi meno in colpa dello sgarro, mi spiace deludervi!

