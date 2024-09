Nutella Vegan: sai dov’è prodotta? (non ad Alba)

La Nutella Vegan, appena lanciata è già un grande successo. Ma dove viene prodotta? Non nello storico stabilimento Ferrero di Alba, come si potrebbe pensare

Ne parlano tutti in questi giorni ed è probabilmente la novità dolciaria più attesa degli ultimi mesi. Parliamo della nuova versione vegana della Nutella, la Nutella® Plant-Based, che sta arrivando sugli scaffali di tutti i supermercati italiani.

Il lancio della Nutella Plant-Based arriva dopo una serie di novità in casa Ferrero, inclusa la recente introduzione di Nutella Ice Cream. La progettazione della nuova linea di produzione è iniziata a gennaio 2023 e le prime produzioni industriali sono avvenute a giugno 2024.

La crema spalmabile Ferrero 100% vegetale, che si distingue subito dalla versione tradizionale grazie al tappo verde, è realizzata senza latte scremato in polvere, sostituito nella ricetta da ceci e sciroppo di riso. Un cambiamento che rende questa Nutella adatta anche a chi è intollerante al lattosio. Ma – attenzione – non a chi è allergico al latte, come si legge infatti sul sito Ferrero:

Nutella® Plant-Based è adatta agli intolleranti al lattosio. Tuttavia, poiché Nutella® Plant-Based è prodotta in uno stabilimento che utilizza latte per altri prodotti Ferrero, Nutella® Plant-Based non è adatta alle persone allergiche alle proteine del latte.

Tutti gli altri ingredienti (zucchero, olio di palma, nocciole, cacao magro, lecitina di soia e vanillina), invece, sono rimasti gli stessi dell’originale.

La Nutella Vegan sarà disponibile a partire da questo mese nella grande distribuzione organizzata in Italia, Francia e Belgio, nel formato da 350 grammi. Il prezzo suggerito è di 4,49 euro, più alto della versione tradizionale, come però c’era da aspettarsi vista la novità e il cambio di ricetta.

Ma dove viene prodotta la Nutella Vegan?

Il nuovo prodotto non arriva dallo stabilimento principale della Ferrero ad Alba, come si potrebbe pensare. La Nutella Plant-Based viene prodotta nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia, ha dichiarato:

Nutella Plant-Based è prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, a testimonianza dell’impegno del Gruppo Ferrero nel continuare a consolidare la propria presenza nel Paese e il proprio footprint industriale.

Fonte: Ferrero

