Nutella vegan: quanto costa e che sapore ha la nuova crema spalmabile plant-based

Sta arrivando in tutti i supermercati la Nutella Vegan che promette di mantenere il gusto della classica crema spalmabile anche senza usare latte. Ma il sapore è davvero uguale e quanto costa rispetto alla versione tradizionale?

Dopo il lancio ufficiale di ieri, 3 settembre, arriverà in questi giorni in tutti i supermercati la Nutella Vegan, nuova versione plant-based della celebre crema spalmabile Ferrero. Con un tappo verde facilmente riconoscibile e un’etichetta rinnovata, la nuova Nutella sostituisce il latte scremato in polvere con ingredienti di origine vegetale, come ceci e sciroppo di riso.

Ma quanto costa e, soprattutto, che sapore ha la nuova Nutella?

Prezzo e disponibilità

La Nutella Vegan è disponibile in un unico format, quello da 350 grammi al prezzo di 4,49 euro. Un costo leggermente più alto rispetto alla versione classica, giustificato forse dalla novità del prodotto e dalla riformulazione della ricetta.

Attualmente, la Nutella senza latte sarà distribuita esclusivamente in Italia, Francia e Belgio, ma la Ferrero ha già intenzione di espandersi anche in altri mercati europei nel 2025.

Che sapore ha la Nutella vegan?

Il grande interrogativo dei consumatori in questi giorni è: la Nutella Vegan ha lo stesso sapore dell’originale? Secondo i primi feedback, la nuova versione mantiene la promessa e ha una consistenza cremosa e un sapore davvero molto simile a quello della versione classica.

La sostituzione del latte con ceci e sciroppo di riso non sembra quindi alterare troppo il profilo aromatico, che rimane abbastanza simile all’originale. Anche se alcuni hanno notato una leggera differenza, la maggioranza delle persone la scambierebbe facilmente per la versione con il latte.

La leggera differenza è percepibile soprattutto nel retrogusto, probabilmente a causa dei nuovi ingredienti utilizzati.

È una scelta migliore?

Sebbene l’assenza di latte renda la Nutella Vegan adatta a chi segue una dieta senza proteine animali o a chi è intollerante al lattosio, non si può dire certo che sia un prodotto salutare. Infatti, rimane ricca di zuccheri e grassi, e la sua composizione non si discosta molto da quella della versione tradizionale.

La presenza di olio di palma e zucchero continua ad essere predominante, dimostrando che un prodotto vegano non necessariamente è più sano.

