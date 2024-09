Nutella vegan: arriva oggi nei supermercati, ma cosa contiene al posto del latte?

Oggi, 3 settembre, è il giorno del lancio ufficiale della Nutella plant-based, che inizierà ad essere distribuita in tutti i supermercati. Questa versione senza latte si serve di altri ingredienti per mantenere la cremosità e il gusto caratteristico del prodotto

Oggi, nei supermercati di tutta Italia, arriva una novità attesa da molti. Parliamo della Nutella in versione plant-based, ossia senza ingredienti di origine animale (vegan).

Con un tappo verde che la rende facilmente riconoscibile rispetto alla versione classica e un’etichetta rinnovata, la celebre crema spalmabile Ferrero abbandona quindi il latte, almeno in questa versione, diventando 100% vegetale.

La modifica punta a rispondere alle esigenze di chi segue una dieta vegana o è intollerante al lattosio, con l’ambizioso obiettivo di non compromettere il gusto della Nutella. Ma l’operazione sarà riuscita? Lo scopriremo presto, infatti proprio oggi 3 settembre è la giornata del lancio ufficiale sul mercato e il nuovo prodotto sarà presentato a Milano.

Nutella vegan, cosa contiene al posto del latte?

La nuova Nutella vegana si distingue dalla sua omonima classica per la mancanza di latte scremato in polvere. In molti si chiedono con cosa sia stato sostituito questo ingrediente: inizialmente si pensava a latte di soia o ad altre bevande vegetali, ma la ricetta utilizza invece ceci e sciroppo di riso.

Gli ingredienti principali rimangono però simili: zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, lecitina di soia e vanillina. Inoltre, sembra non esserci un cambiamento nella quantità di nocciole.

Questa la lista degli ingredienti presenti sulla confezione:

Zucchero

Olio di palma

Nocciole (13%)

Ceci

Cacao magro (7,4%)

Sciroppo di riso in polvere

Emulsionanti: lecitine (soia)

Sale

Aromi

La Nutella Plant-Based è, come la versione tradizionale, senza glutine ed è certificata dalla Vegetarian Society come “Vegan Approved”. Nonostante questo sulla confezione si legge:

Può contenere latte poiché questo prodotto è fabbricato in uno stabilimento che utilizza latte.

Quanto costa

La nuova nutella 100% vegetale sarà disponibile in Italia, Francia e Belgio nel formato da 350 grammi al prezzo di 4,49 euro. La distribuzione diventerà più ampia nel 2025.

La nutella vegana è più sana e sostenibile?

Nonostante il tappo verde e l’assenza di ingredienti di origine animale possano far pensare a un prodotto più sano, è importante sottolineare che vegano non significa necessariamente salutare. La nuova Nutella Plant-Based, infatti, rimane ricca di zuccheri e grassi.

Sebbene non contenga latte scremato in polvere, i principali componenti sono ancora lo zucchero e l’olio di palma, con una composizione che, a livello calorico e nutrizionale, non si discosta molto dalla versione tradizionale.

La scelta di mantenere ingredienti come l’olio di palma e il cacao, entrambi provenienti da aree geografiche lontane e spesso associate a problematiche ambientali, ci ricorda anche che non si tratta esattamente di un prodotto sostenibile. La Ferrero ha dimostrato un impegno verso l’innovazione e la risposta alle tendenze di mercato, ma la vera sfida sarà dimostrare che questa versione plant-based può allinearsi a standard elevati di sostenibilità e trasparenza nella filiera produttiva (staremo a vedere).

La nutella vegana è buona?

Sui social sono già comparsi i primi video di chi l’ha assaggiata. Sostanzialmente la nuova Nutella è approvata anche se il gusto non è esattamente uguale all’originale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: