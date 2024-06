Ho assaggiato il nuovo gelato Pavesini al tiramisù (ecco cosa c’è dentro)

Nuovo oggetto del desiderio, anche grazie al tamtam via social, ma cosa contiene davvero il nuovo gelato gusto Pavesini e tiramisù? E, soprattutto, vale la pena acquistarlo (al "modico" prezzo di 4,99 euro)?

L’estate 2024 sarà ricordata per l’esplosione sul mercato di nuovi gelati ispirati a iconici biscotti – gelati che purtroppo si sono rivelati piuttosto deludenti, sentendo l’opinione di persone che li hanno provati.

Stiamo parlando dei tre gelati prodotti da Algida, in collaborazione con Pavesi, e ispirati ai biscotti Gocciole, Ringo e Pavesini.

La trasformazione di questi biscotti così noti e apprezzati in gelati ha destato la curiosità di moltissimi consumatori, che hanno deciso di acquistarli nonostante il prezzo tutt’altro che abbordabile (4,99 euro per confezione).

Tuttavia, come dicevamo, questi nuovi prodotti non si sono rivelati all’altezza delle aspettative di chi li ha assaggiati, scatenando un senso di delusione generale.

In altri articoli vi abbiamo già parlato dei gelati gusto Gocciole e gusto Ringo. Con questo articolo completiamo il “terzetto” aggiungendo anche il gelato Pavesini al tiramisù.

Gelato Pavesini: cosa c’è dentro

Il nuovo gelato ispirato al biscotto Pavesino viene presentato come un gelato al gusto di tiramisù con salsa al caffè e uno strato di biscotti, ricoperto di cacao magro. Ecco gli ingredienti:

LATTE fresco pastorizzato (41%)

acqua

zucchero

sciroppo di glucosio-fruttosio

olio di cocco

farina di GRANO tenero

UOVA

agenti lievitanti

LATTE scremato in polvere

FORMAGGIO mascarpone

vino marsala

cacao magro in polvere (0,3%)

addensanti (farina di semi di carrube, gomma di guar, pectine)

estratto di caffè (0,1%)

aromi.

In questa lunghissima lista degli ingredienti notiamo diverse cose che non ci piacciono. Innanzitutto, sottolineiamo la presenza di olio di cocco, fonte di grassi saturi, e di sciroppo di glucosio, un dolcificante che può influenzare i livelli di zucchero nel sangue – oltre che di diversi additivi chimici.

Inoltre, essendo un gelato al tiramisù, cacao e caffè dovrebbero essere gli ingredienti principali – e invece le percentuali di questi due ingredienti sono decisamente misere.

Insomma, prima ancora di aprire la confezione e assaggiare il gelato, già possiamo immaginare che non si tratterà di un prodotto di qualità eccelsa – per questo suggeriamo di preferire sempre un’alternativa artigianale.

I gelati artigianali sono preparati con pochi ingredienti freschi e naturali, senza l’aggiunta di emulsionanti, stabilizzanti e oli vegetali processati.

Di cosa sa il gelato ai Pavesini?

Se non siamo rimasti sufficientemente delusi dalla lettura dell’etichetta, lo rimaniamo al momento dell’assaggio. L’aspetto del gelato ricorda in effetti un tiramisù, con la presenza del cacao amaro in superficie – ma si tratta di una pura illusione visiva.

Affondando il cucchiaio nel gelato, infatti, ci troviamo ad assaggiare del normale gelato al fiordilatte, che non ricorda neanche minimamente il gusto del tiramisù.

Ma non solo: bisogna arrivare con la posata fino al fondo della confezione per incontrare un sottile strato di crema al caffè e, ancora più in basso, raggiungere finalmente i Pavesini che danno il nome al prodotto.

Insomma, questo gelato non è altro che fiordilatte guarnito con cacao amaro, che alla base presenta qualche elemento di tiramisù.

Conclusione? Niente di trascendentale. Optiamo sempre, quando possibile, per un buon gelato artigianale di qualità, fatto con ingredienti freschi e senza l’uso di additivi.

