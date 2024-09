Non solo Nutella vegana: Valsoia lancia la crema spalmabile “Zero”, 100% vegetale al cacao e nocciola

Dopo il grande successo della Nutella vegana, ad ottobre arriva una nuova alternativa 100% vegetale: la crema spalmabile "Valsoia Zero" al cacao e nocciola. Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali

In questi giorni, si continua a parlare della Nutella vegana che ormai (quasi) tutti hanno assaggiato. La versione plant-based della più nota crema spalmabile alla nocciola sta avendo un grandissimo successo e ha superato anche la prova più difficile, quella del gusto (dato che è praticamente uguale all’originale).

Leggi anche: Abbiamo assaggiato per voi la nuova Nutella vegana

Sul mercato, però, sta per arrivare un’altra novità, lanciata dall’azienda Valsoia, pioniera dei prodotti vegetali in Italia. Parliamo della nuova crema spalmabile “Valsoia Zero” al cacao e nocciola che punta a conquistare il mercato con la sua offerta 100% veg.

Ma come è fatta la nuova crema Valsoia e che differenze ci sono con la Nutella vegana? Scopriamolo insieme.

La Nutella Vegana ha sostituito il latte in polvere presente nella ricetta originale con ingredienti vegetali come ceci e sciroppo di riso. Questa versione si presenta come un’opzione interessante per chi segue una dieta vegana o è intollerante al lattosio.

Tuttavia, il contenuto di zuccheri e grassi è simile a quello della Nutella tradizionale, e il prodotto mantiene quindi un profilo nutrizionale che potrebbe non soddisfare chi cerca invece un prodotto, non solo senza latte, ma anche un po’ più leggero.

Ed è qui che si può inserire la proposta di Valsoia che ha una particolarità: non contiene zuccheri aggiunti. La composizione esatta di questo prodotto in realtà ancora non si conosce, in quanto verrà lanciato ufficialmente nei supermercati solo a partire da ottobre.

L’azienda però ha già fatto sapere i punti di forza della nuova crema spalmabile Zero:

formulazione 100% vegetale

senza contaminazioni da latte (dunque sembrerebbe poter essere consumata anche da chi è allergico a latte, ma aspettiamo di vedere la confezione)

a zero zuccheri aggiunti

senza olio di palma

Come ha commentato l’Amministratore Delegato di Valsoia, Andrea Panzani:

Si tratta di un prodotto di altissima qualità palatale e contemporaneamente salutistico, grazie alla sua formulazione 100% vegetale, senza contaminazioni da latte, a zero zuccheri aggiunti e senza olio di palma.

Indubbiamente, una serie di caratteristiche che rendono la crema spalmabile Valsoia Zero un prodotto più leggero e probabilmente un po’ meno calorico della Nutella vegana.

Si tratta comunque sempre, e lo specifichiamo, di un prodotto industriale che è un po’ una forzatura considerare “salutistico” o consigliabile (se non per un consumo sporadico).

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: