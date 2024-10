Non solo Nutella vegana, Ferrero lancia le Crepes surgelate alla Nutella

Già da alcune settimane, Ferrero ha lanciato in Francia le crêpes surgelate ripiene di Nutella, ma la novità è disponibile anche nei supermercati italiani?

Negli ultimi anni, Ferrero ha ampliato la sua gamma di prodotti con numerose novità. In Italia, nelle scorse settimane si è parlato molto della Nutella vegana e, precedentemente in estate, del gelato in vaschetta alla Nutella. Recentemente è stata però lanciata un’altra novità.

Parliamo delle crêpes surgelate ripiene di Nutella, introdotte da circa un mese nei supermercati del marchio Carrefour in Francia.

Le nuove crêpes vengono vendute in confezioni da 6 pezzi al costo di 4,89 euro e sono adatte ai più pigri in cucina, possono essere infatti riscaldate rapidamente al microonde, in padella o anche in friggitrice ad aria.

Ferrero ha scelto di non accompagnare il lancio con una campagna pubblicitaria, lasciando che il prodotto faccia il suo percorso direttamente sugli scaffali e attraverso il passaparola online. Sui social media, alcuni utenti hanno già condiviso recensioni, lodando la praticità del prodotto e il suo sapore.

In Italia si trovano?

Sebbene possa sembrare sorprendente che Ferrero lanci un nuovo prodotto prima in Francia che in Italia, in realtà non è così strano se si considera che le crêpes sono un classico della cucina francese.

L’obiettivo di Ferrero è rafforzare la propria presenza nel settore dei prodotti surgelati, cercando di conquistare una quota di mercato significativa in un segmento tradizionalmente dominato dalle private label.

Ma in Italia le crepes alla Nutella surgelate si possono acquistare?

In realtà, anche se non sono state presentate ufficialmente da Nutella Italia (non c’è ancora traccia della loro esistenza se vi collegate al sito), ci sono alcuni utenti di TikTok che dicono di averle già trovate al supermercato.

Sembra dunque che si possano acquistare anche in Italia, con solo qualche settimana di ritardo rispetto alla Francia, al prezzo di 4,99 euro.

Non abbiamo ancora avuto modo di sbirciare l’etichetta delle nuove crepes ma non c’è dubbio che sia preferibile prepararle sul momento con ingredienti freschi. Qui trovate alcune ricette.

