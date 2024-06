Non solo nutella ice cream, ecco i nuovi gelati dell’estate 2024: quanti di questi hai già provato?

L'estate 2024 sarà ricordata per l'invasione del mercato da parte di prodotti dolciari iconici trasformati in gelato: ecco le cinque novità di quest'anno (e la nostra opinione in merito)

L’estate 2024 sarà ricordata per l’uscita di nuovi gelati, diventati ben presto oggetti del desiderio per moltissimi consumatori.

Ispirati a iconici biscotti, a storiche caramelle o a creme spalmabili presenti sul mercato da decenni, questi gelati hanno stuzzicato la curiosità di molte persone, che li hanno acquistati alla ricerca di un sapore di infanzia o con la voglia di essere (dolcemente) sorpresi.

Ecco cinque nuovi gelati dell’estate che stiamo vivendo – alcuni dei quali li abbiamo anche già commentati in altri articoli.

Leggi anche: Il gelato più buono del mondo non è italiano, ecco dove puoi mangiarlo

Nutella Ice Cream

Iniziamo la carrellata dei gelati dell’estate 2024 con quello che forse è il prodotto più atteso e desiderato: il gelato ispirato alla Nutella.

Dopo i biscotti, i muffin e le barrette, Nutella lancia sul mercato un proprio gelato: Nutella Ice Cream, un gelato in vaschetta al gusto di cacao e nocciola, con variegatura alla Nutella.

Il gelato convince i consumatori grazie al gusto deciso di Nutella – merito anche della variegatura fatta con la crema spalmabile originale fa sì che il gusto diventi più intenso.

Leggi anche: Gelato alla Nutella: appena uscito e già richiamato un lotto, il problema è un grave errore in etichetta

Gelato Gocciole

Dalla collaborazione fra Algida e Pavesi, poi, nascono ben tre gelati in vaschetta ispirati a biscotti molto amati dai consumatori. Iniziamo dal gelato al gusto Gocciole.

Il concept del prodotto era quello di creare un gelato che ricordasse, in qualche modo, le Gocciole inzuppate nel latte al mattino – anche se il risultato finale delude le aspettative.

Aprendo la confezione ci troviamo davanti a un semplicissimo gelato alla stracciatella – e di qualità nemmeno eccezionale, vista la lunghezza della lista degli ingredienti, tipica di un prodotto industriale.

Le mini-Gocciole che guarniscono il prodotto, a causa del lungo contatto con la crema e della permanenza in freezer, hanno perso la loro fragranza e si sono trasformate in una pappetta priva di consistenza.

Gelato Pavesini al tiramisù

Dei tre nuovi gelati ispirati ai biscotti, forse il gelato ai Pavesini è quello che delude di più. Sulla confezione leggiamo “gelato al gusto di tiramisù con salsa al caffè e uno strato di biscotti, ricoperto di cacao magro“.

In realtà, andando a leggere la lista degli ingredienti, ci accorgiamo che il cacao e il caffè (i due ingredienti principali in un tiramisù) sono presenti nel prodotto rispettivamente per lo 0,3% e lo 0,1 – percentuali irrisorie e quasi impercettibili al gusto!

Infatti, aprendo la confezione, ci troviamo davanti un gelato gusto fiordilatte ricoperto da un sottile strato di cacao amaro, e solo scavando nella vaschetta riusciamo a trovare, alla base, un sottilissimo strato di crema al caffè e un unico strato di biscotti Pavesini.

Gelato Ringo

Il gelato ispirato ai biscotti Ringo è forse quello che più ha convinto. Aprendo la confezione, infatti, si presenta come un gelato bigusto vaniglia e cacao – i due gusti tipici del biscotto Ringo – con una variegatura al cioccolato.

Come guarnizione, anche in questo caso troviamo dei mini-biscotti – a forma di “R” come l’iniziale dell’iconico biscotto, in versione bianca e al cacao.

Gelato Leone

Infine, la novità più interessante dell’estate 2024 è sicuramente quella dei gelati ispirati alle pastiglie Leone, le famossissime caramelle “digestive” a base di succhi di frutta o creme.

Vista la longevità del brand (esiste dal 1857!) e le bellissime confezioni che sembrano quasi da collezione, è impossibile non essersi mai imbattuti in una scatoletta di metallo contenente i golosi confetti Leone.

Che ora sono diventati gelato in vaschetta, grazie alla collaborazione con Cascina Biraga, un’azienda del Basso Lodigiano impegnata nella produzione di yogurt, freschi latticini (ricotta, primosale, crescenza), formaggi stagionati, dessert, sorbetti e gelati.

I gelati Leone sono disponibili in quattro gusti:

Violetta

Stracciatella

Cioccolato

Sorbetto allo Spritz

Purtroppo, i gelati ispirati alle pasticche Leone non sono così facili da reperire come i gelati che ricordano i biscotti o il gelato alla Nutella – e infatti noi non siamo riusciti ancora a trovarli.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: