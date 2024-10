Minestroni surgelati: sono questi i migliori del test (e il più buono lo trovi a marchio del supermercato)

Un nuovo test di Altroconsumo ha messo alla prova 11 minestroni surgelati, valutandone qualità, etichetta e gusto. Scopriamo la classifica

Negli ultimi anni, il mercato delle zuppe e dei minestroni surgelati è cresciuto rapidamente, grazie alla comodità e alla velocità con cui questi prodotti consentono di preparare pasti caldi e nutrienti. Disponibili in un’ampia varietà di ricette, si rivelano particolarmente pratici per chi ha poco tempo per cucinare. Ma tra le tante proposte, quale scegliere?

Per aiutare i consumatori a orientarsi, Altroconsumo ha condotto un test su 11 minestroni surgelati, tra i più noti e acquistati nel nostro Paese.

Il test, basato su criteri nutrizionali e qualitativi, ha valutato i prodotti tenendo conto di diversi parametri. Innanzitutto, è stata effettuata un’analisi preliminare delle etichette, per verificare la correttezza delle informazioni e la presenza di indicazioni obbligatorie e facoltative, come l’origine delle verdure.

Successivamente, i minestroni sono stati sottoposti a un’analisi approfondita in laboratorio. Qui, è stato controllato il peso delle verdure contenute nelle buste, confrontando i risultati con le informazioni dichiarate in etichetta. È stata anche esaminata la composizione, misurando la percentuale di ogni tipo di verdura e legume, per assicurarsi che le proporzioni fossero appropriate e bilanciate.

In aggiunta, è stato condotto un “Filth test” per individuare eventuali impurità o materiali estranei e sono stati analizzati anche i residui di pesticidi, controllando oltre 400 sostanze per assicurarsi che fossero conformi ai limiti stabiliti dalla normativa europea e che non fossero presenti sostanze potenzialmente dannose per la salute.

Per quanto riguarda la microbiologia, è stata valutata la presenza di microrganismi indicatori di igiene e conservazione, oltre a patogeni specifici come Listeria e Salmonella.

Infine, i minestroni sono stati cotti secondo le istruzioni presenti sulle etichette e presentati a una giuria di esperti per l’assaggio. I giudici hanno valutato il prodotto “alla cieca” ovvero senza conoscerne la marca, analizzando aromi, aspetto visivo, consistenza e sapore.

Le diverse prove hanno pesato in modo differente sul giudizio finale: è stato attribuito un peso del 10% alla valutazione delle etichette e dell’imballaggio, mentre il 40% è stato riservato sia alle prove di laboratorio sia a quelle di assaggio.

Non ci resta ora che scoprire la classifica dei minestroni surgelati.

La classifica

A seguire tutti i minestroni surgelati con i relativi punteggi, a partire dal migliore:

Minestrone 15 verdure Esselunga – Punteggio: 72 – Qualità: Buona – Migliore del test

Minestrone Classico La Valle degli Orti – Punteggio: 69 – Qualità: Buona

– Punteggio: 69 – Qualità: Buona Minestrone 16 verdure Freshona (Lidl) – Punteggio: 66 – Qualità: Buona – Miglior acquisto (ovvero il prodotto che offre il miglior rapporto qualità prezzo)

Punteggio: 66 – Qualità: Buona – (ovvero il prodotto che offre il miglior rapporto qualità prezzo) Minestrone di verdure Selex – Punteggio: 61 – Qualità: Media

Gran minestrone Bofrost – Punteggio: 59 – Qualità: Media

Minestrone con 15 verdure surgelato Carrefour – Punteggio: 59 – Qualità: Media

Minestrone di verdure Coop – Punteggio: 59 – Qualità: Media

Minestrone 16 verdure Delizie del Sole (Eurospin) – Punteggio: 58 – Qualità: Media

Minestrone classico Bonduelle – Punteggio: 58 – Qualità: Media

Buon minestrone Orogel – Punteggio: 51 – Qualità: Media

Minestrone tradizione Findus – Punteggio: 50 – Qualità: Media

Per qualche giorno, i risultati del test sono aperti a tutti gli utenti, potete vedere quindi ogni dettaglio del vostro minestrone preferito direttamente sul sito di Altroconsumo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Altroconsumo

Leggi anche: