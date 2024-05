Se proprio devi mangiare tortellini al prosciutto, questi 3 sono i migliori (secondo Altroconsumo)

La nuova classifica di Altroconsumo sui tortellini al prosciutto che si acquistano al supermercato rivela che solo 3 prodotti sono "buoni", tutti gli altri solo accettabili o addirittura scarsi

Altroconsumo ha pubblicato una nuova classifica che riguarda la pasta ripiena che troviamo in diversi gusti al supermercato. Il test ha preso in considerazione più di 200 prodotti, offrendo una panoramica completa di quanto disponibile sul mercato.

I tortellini inclusi nel test sono stati acquistati in 10 catene di supermercati e discount e per valutarli sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:

Valutazione nutrizionale (che ha pesato per il 55% sul giudizio complessivo) : utilizzando il Nutri-score, sistema di etichettatura adottato in diverse nazioni europee, è stato analizzato il contenuto calorico, la presenza di grassi saturi, zuccheri e sale, così come la quantità di fibre e proteine

: utilizzando il Nutri-score, sistema di etichettatura adottato in diverse nazioni europee, è stato analizzato il contenuto calorico, la presenza di grassi saturi, zuccheri e sale, così come la quantità di fibre e proteine Additivi (15%) : sono stati privilegiati i prodotti con il minor numero possibile di additivi, valutandone la sicurezza tramite il database redatto da Altroconsumo. Gli additivi sono stati classificati in base alla loro accettabilità, con quelli da evitare che ovviamente influenzano negativamente la valutazione del prodotto

: sono stati privilegiati i prodotti con il minor numero possibile di additivi, valutandone la sicurezza tramite il database redatto da Altroconsumo. Gli additivi sono stati classificati in base alla loro accettabilità, con quelli da evitare che ovviamente influenzano negativamente la valutazione del prodotto Grado di trasformazione (15%): è stato considerato il livello di trasformazione degli alimenti, penalizzando i prodotti contenenti numerosi ingredienti ultra-processati o additivi che possono compromettere la qualità nutrizionale

è stato considerato il livello di trasformazione degli alimenti, penalizzando i prodotti contenenti numerosi ingredienti ultra-processati o additivi che possono compromettere la qualità nutrizionale Edulcoranti (10%) : valutati negativamente, tenendo conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’effetto sull’abitudine al gusto dolce

: valutati negativamente, tenendo conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’effetto sull’abitudine al gusto dolce Porzione (5%): considerando che il Nutri-score fornisce valutazioni per 100 grammi di prodotto, si è tenuto conto delle dimensioni delle porzioni, penalizzando quelle più grandi e valorizzando le più contenute

Dato che si tratta di un numero molto ampio di prodotti, oggi ci concentriamo solo sulla classifica dei tortellini al prosciutto. Ma prima di svelarvela, fare una premessa è doveroso: parliamo di prodotti industriali, confezionati e sottoposti a diversi processi di lavorazione.

Questo può influire sulla qualità e sulla salubrità di ciò che mangiamo, rendendo cruciale una valutazione attenta delle caratteristiche nutrizionali e degli ingredienti utilizzati.

Sarebbe bene, quando possibile, scegliere le varianti artigianali o preparare i propri tortellini a casa (meglio ancora se in versione vegetale).

I tortellini al prosciutto migliori e peggiori

I tortellini, in generale, non escono molto bene dal test e solo 3 referenze ottengono “buono”. Si tratta di:

LUCIANA MOSCONI LA PASTA FRESCA – TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 74 punti (migliore composizione)

LA PASTA FRESCA – TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 74 punti ESSELUNGA TOP TORTELLINI AL PROSCIUTTO DI PARMA DOP: 68 punti

TORTELLINI AL PROSCIUTTO DI PARMA DOP: 68 punti NONNA MIA (LIDL) CAPPELLETTI AL PROSCIUTTO CRUDO 250G: 62 punti

A seguire “accettabili” sono:

CA BIANCA (MD) TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO TRAFILATI AL BRONZO: 54 punti

I TESORI (PAM PANORAMA) TORTELLINI AL PROSCIUTTO DI PARMA: 54 punti

TRE MULINI (EUROSPIN) TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 54 punti

BUITONI CAPPELLETTI PROSCIUTTO CRUDO: 54 punti

CONAD CAPPELLETTI CON PROSCIUTTO CRUDO: 53 punti

CONAD TORTELLINI PROSCIUTTO CRUDO: 53 punti

NONNA MIA (LIDL) CAPPELLETTI AL PROSCIUTTO CRUDO 500G

GIOVANNI RANA RUSTICI-CAPPELLETTI CRUDO: 52 punti

DE ANGELIS PERLE AL PROSCIUTTO CRUDO: 51 punti

DE ANGELIS TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 51 punti

NONNA MIA (LIDL) TORTELLONI AL PROSCIUTTO CRUDO: 50 punti

AMO ESSERE ECCELLENTE (EUROSPIN) CAPPELLETTI CON PROSCIUTTO DI PARMA E PARMIGIANO REGGIANO: 50 punti

CA BIANCA (MD) TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 49 punti

FINI TORTELLINI CON PROSCIUTTO CRUDO E PARMIGIANO REGGIANO: 47 puntiSELEX TORTELLINI

FRESCHI PROSCIUTTO CRUDO CON GRANA PADANO DOP: 44 punti

GIOVANNI RANA SFOGLIAVELO PROSCIUTTO CRUDO: 44 punti

PASTAI PERLE CON PROSCIUTTO CRUDO: 43 punti

Scarsi invece sono risultati i seguenti prodotti:

COOP TORTELLINI FRESCHI CON PROSCIUTTO CRUDO: 39 punti

BENE SÌ COOP SENZA GLUTINE TORTELLINI PROSCIUTTO CRUDO: 39 punti

COOP CAPPELLETTI AL PROSCIUTTO CRUDO SFOGLIA SOTTILE: 39 punti

CECCHIN CAPPELLETTI PROSCIUTTO CRUDO: 35 punti

FRESCHE BONTÀ (PAM PANORAMA) CAPPELLETTI AL PROSCIUTTO CRUDO: 31 punti

TRE MULINI (EUROSPIN) TORTELLINI SUPERFINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 26 punti

LE VENEZIANE TORTELINI AL PROSCIUTTO CRUDO: 26 punti

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Altroconsumo

Ti potrebbe interessare anche: