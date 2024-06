Sono questi i migliori panifici d’Italia, secondo il Gambero Rosso (c’è anche il tuo preferito?)

Il Gambero Rosso ha premiato i migliori panifici d'Italia che si sono fatti notare per la realizzazione di prodotti di qualità che celebrano tradizione e innovazione

Il pane è da sempre protagonista sulle nostre tavole, un elemento imprescindibile che accompagna i nostri pasti. Tuttavia, non tutto il pane è uguale e la qualità, anche in questo caso, fa una certa differenza.

È fondamentale infatti scegliere un pane ben fatto, realizzato con grani di alta qualità, che non solo soddisfi il palato ma che trasmetta anche l’essenza del territorio in cui è stato prodotto. Questa attenzione alla provenienza e alla qualità degli ingredienti non è importante solo per il nostro palato, ma supporta anche pratiche sostenibili e valorizza le tradizioni artigianali locali.

Il Gambero Rosso ha recentemente pubblicato la sua guida annuale “Pane e panettieri d’Italia 2025“, che rivela quali sono i migliori panifici sparsi per tutta la penisola.

Un tema centrale che emerge dalla guida di quest’anno è l’aumento dei panettieri che scelgono di coltivare i propri grani, spesso locali, nonostante con questi non riescano a coprire l’intero fabbisogno. Una tendenza che alimenta tra l’altro un’importante collaborazione tra panettieri, contadini e mugnai, e che porta benefici sia sociali che economici nei vari territori.

La guida del Gambero Rosso 2025 celebra tutto questo e ovviamente il pane di qualità con l’assegnazione di 3 Premi Speciali e 64 Tre Pani, tra cui ci sono sei “new entry” rispetto allo scorso anno. Ognuna di queste produzioni ha la sua storia e un personale approccio alla panificazione. Da panettieri che esportano specialità come la focaccia fino a panificatori che abbracciano la sostenibilità e la salute come principi guida, la diversità dei premiati riflette l’evoluzione dinamica del settore. Non ci resta che scoprire ora i panifici migliori, regione per regione, e a seguire i premi speciali. I migliori panifici d’Italia Valle d’Aosta Le Coin Du Pain – Saint Christophe [AO] Piemonte Panetteria Fagnola Dal 1923 – Bra [CN]

Cuore di Pane Bio – Cabella Ligure [AL]

Vulaiga – Fobello [VC]

Marcarino Roddino – Roddino [CN]

Grano Fornai in Fermento – Santena [TO]

Ficini – Torino

Perino Vesco – Torino

Luca Scarcella Il Forno Dell’angolo – Torino

Spoto Bakery Voglia Di Pane – Torino Lombardia Il Pane di Maurizio Sarioli – Brescia

Grazioli – Legnano [MI]

Panetteria Rio dal 1929 – Mantova

Crosta – Milano

LePolveri Panificio Diurno – Milano

Davide Longoni Pane – Milano

Forno Del Mastro – Monza

Tilde Forno Artigiano – Treviglio [BG]

Cerere L’atelier del Pane – Triuggio [MB] Veneto Olivieri 1882 – Arzignano [VI]

Marinato – Cinto Caomaggiore [VE]

Grigoris LaBakery – Mestre [VE]

Forno Veneziano – Piove Di Sacco [PD]

Renato Bosco Bakery – San Martino Buon Albergo [VR]

Il Fornaio Fratelli Zenatti dal 1979 – Sommacampagna [VR] Trentino Alto Adige Panificio Moderno – Isera [TN] Friuli Venezia Giulia Il Posto di Follador – Pordenone

Jerian – Trieste

Mamm Pane, Vino e Cucina – Udine Emilia Romagna Forno Brisa – Bologna

Micropanificio Mollica – Carpi [MO]

Nel Nome del Pane Cappelletti & Bongiovanni – Dovadola [FC]

La Butega ad Franton – Guastalla [RE]

Forno di Calzolari – Monghidoro [BO] Toscana Pank La Bulangeria – Firenze

Lievitamente – Viareggio [LU] Marche L’assalto ai Forni – Ascoli Piceno

Pandefrà – Senigallia [AN] Lazio Pezz De Pane – Frosinone

Panificio Bonci – Roma

Lievito Francesco Arnesano – Roma

Panificio Marè – Roma

Antico Forno Roscioli – Roma

Triticum Micropanificio Agricolo – Roma

Tulipane – Roma

Zampa Forno Etico – Roma Abruzzo Førma Bakery – L’Aquila

Mercato del Pane – Montesilvano [PE] Campania La Francesina Boulangerie – Ercolano [NA]

Malafronte – Gragnano [NA]

Foorn – Mariglianella [NA]

Antica Forneria Molettieri – Napoli Puglia Panificio Adriatico – Bari

Spacciagrani Forno Indipendente – Conversano [BA]

Il Toscano – Corato [BA]

Forno Sammarco – San Marco In Lamis [FG]

Pane e Dessert – Trani [BT] Basilicata Pane e Pace – Matera Sicilia Forno Biancuccia – Catania

Francesco Arena Mastro Fornaio – Messina

Panificio Guccione – Palermo

Martinez – Trapani Sardegna Madriga – Cagliari

PBread Natural Bakery – Cagliari I premi speciali Panettiere emergente: Andrea Cirolla di Settecroste a Galatina (Lecce)

Andrea Cirolla di Settecroste a Galatina (Lecce) Bakery dell’anno: Stria Pane e Cucina a Reggio Emilia

Stria Pane e Cucina a Reggio Emilia Pane e territorio: Farina del mio sacco ad Atessa (Chieti)

